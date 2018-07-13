В Волгоградской области стартовал отбор кандидатов в снайперы

Общество 13.07.2018 12:35
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13.07.2018 12:35
Качественный отбор кандидатов на обучение в школе снайперов в Ленинградской области стартовал на полигоне "Прудбой" в Калачёвском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, повысить свой уровень квалификации изъявили желание более 100 военнослужащих, которые проходят службу по контракту в подразделениях ЮВО. Из них всего 40 человек по итогам сдачи экзаменов отправятся для поступления в школу снайперов г. Сертолово. Все претенденты уже прошли профессионально-психологический отбор, углубленный медицинский осмотр и сдали нормативы по физической подготовке. На полигоне им предстоит пройти важнейший этап отбора: выполнение контрольных стрельб по грудной мишени на расстоянии 300 метров, где необходимо набрать не менее 65 очков из 100.
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