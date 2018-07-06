Политика

В Волгограде гендиректор «Себряковцемента» раскритиковал журналистов из-за пенсионной реформы

Политика 06.07.2018 11:49
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06.07.2018 11:49





Генеральный директор АО «Себряковцемент» Сергей Рогачев направил письмо в редакцию ИА «Высота 102», в котором выразил возмущение недавней публикацией. Так, 3 июля на сайте информагентства вышла статья под заголовком «Кандидаты в общественную палату Волгоградской области прошли тест на отношение к пенсионной реформе». В материале сообщалось, что перед голосованием за формирование первой десятки членов ОП ВО депутат Михаил Таранцов попросил каждого из номинантов кратко поделиться своим мнением о пенсионной реформе. Чуть позже на этом же думском заседании свою позицию выразили и сами парламентарии, большинством голосов принявшие постановление о поддержке в первом чтении федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста. Среди тех, кто ответил на вопрос народного избранника, был и Сергей Рогачев.
«Гендиректор ОАО «Себряковцемент» напомнил, что 16 лет работает руководителем предприятия, и, по его мнению, работникам будет сложно исполнять обязанности в случае принятия пенсионной реформы», - сообщалось в публикации ИА «Высота 102».
Спустя три дня после заседания регпарламента руководитель завода по производству цемента отреагировал на статью, заявив, что журналист неправильно понял его слова. Как именно их следовало их понимать – как поддержку или критику пенсионной реформы – из письма  члена общественной палаты региона редакция информагентства так и не разобралась. Предлагаем читателям информагентства ознакомиться с полным текстом ответа Сергея Рогачева. Также мы решили опубликовать выступления  других на тот момент еще кандидатов в члены Общественной палаты Волгоградской области по теме пенсионной реформы на случай, если еще кто-то захочет обвинить  журналистов "Высоты 102" в некомпетентности. Делайте выводы сами. 
Текст письма генерального директора АО «Себряковцемент» Сергея Рогачева (пунктуация и орфография автора):

«Главному редактору ИА «Высота 102» Трофимову Сергею Петровичу Уважаемый Сергей Петрович! На сайте Вашего информагентства 3 июля был опубликован материал «Кандидаты в общественную палату Волгоградской области прошли тест на отношение к пенсионной реформе». В нем есть такие строки:«Гендиректор ОАО «Себряковцемент» (кстати, правильное название АО «Себряковцемент») Сергей Рогачев напомнил, что 16 лет работает руководителем предприятия, и, по его мнению, работникам будет сложно исполнять обязанности в случае принятия пенсионной реформы». Корреспондент образно говоря, подогнал мое выступление под шаблон непринятия пенсионной реформы, хотя я выразился совершенно иначе. Я сказал, что, как руководитель промышленного предприятия, вижу и понимаю, что добросовестно исполнять свои обязанности в таком возрасте (63 года для женщин и 65 для мужчин) будет трудно, имея ввиду специфику нашего завода. К сожалению, текст Вашего информагенства перепечатали многие медиа не только Волгоградской области, но и за пределами нашего региона, в заголовок вынесли слова – «Сергей Рогачев («Себряковцемент») не поддерживает пенсионную реформу». Так по вине недобросовестного и невнимательного корреспондента Вашего издания мне приписан ложно выдвинутый тезис, который теперь гуляет в различных медиа. Хотелось бы пожелать сотрудникам Вашего издания более ответственного отношения к своим обязанностям».



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