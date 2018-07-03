Политика

Кандидаты в общественную палату Волгоградской области прошли тест на отношение к пенсионной реформе

Политика 03.07.2018 12:25
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03.07.2018 12:25


Необычное действо развернулось на заседании Волгоградской областной думы, когда обсуждались кандидатуры в члены общественной палаты региона. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», депутат Михаил Таранцов, который пришел сегодня в регпарламент на костылях, предложил каждому из кандидатов в общественную палату от областной думы выразить свое отношение к пенсионной реформе. Предложение депутата вызвало возмущение у спикера Николая Семисотова, который назвал вопрос Михаила Таранцова провокационным. Председатель думы  заявил, что кандидаты имеют право не отвечать на вопрос Таранцова. А Сергей Горняков заметил, что кандидаты в члены общественной палаты – "не в прокуратуре" (?!). Тем не менее присутствующие кандидаты в члены ОП, а на заседании были не все,  все-таки выразили свое отношение к пенсионной реформе. Так, заслуженный архитектор Александр Вязьмин высказал свое положительное отношение к планам правительства в этой сфере, с такой же позицией выступили и доктор педагогических наук Николай Сергеев, а также  директор сельхозпредприятия «Донское» и доверенное лицо президента Александр Колесниченко. Юрий Слущев, войсковой старшина,  заявил, что «нужно идти в ногу со временем, ведь продолжительность жизни растет». Гендиректор ОАО «Себряковцемент» Сергей  Рогачев напомнил, что 16 лет работает руководителем предприятия, и, по его мнению, работникам будет сложно исполнять обязанности в случае принятия пенсионной реформы. А вот Абдулвагаб Джалилов, руководитель общественной организации «Дагестан», высказался против пенсионной реформы. Несмотря на то, что на заседании регпарламента отсутствовали другие кандидаты в члены ОП - президент медиагруппы "Премия" Вячеслав  Черепахин, заместитель главного врача областной больницы №1 Марина Гаврилова, почетный гражданин Волгоградской области Иван Никитин, епископ Городищенский Андрей Игумнов, большинством голосов вся десятка от областной думы была  утверждена. 
Напомним, еще 10 членов общественной палаты Волгоградской области должен утвердить губернатор. До 23 августа двадцатка общественников выберет еще 10 членов ОП. А первое заседание нового состава палаты состоится 14 сентября. Полномочия старого состава истекают 7 сентября. 

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