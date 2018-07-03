Политика

Большинство депутатов Волгоградской облдумы поддержали пенсионную реформу

Политика 03.07.2018 13:17
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03.07.2018 13:17




Жаркие дискуссии разгорелись сегодня на заседании Волгоградской облдумы, где решался вопрос о поддержке проекта внесения изменений в федеральный закон о пенсионном обеспечении. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», с предложением поддержать данный законопроект выступила Татьяна Бухтина, председатель комитета по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов регпарламента. Депутат облдумы Алексей Буров назвал данный проект «наступлением на социальные права трудящихся».  Его поддержал коллега по фракции КПРФ Михаил Таранцов и дал другую формулировку  законопроекту -  «преступление против народа».  Он обратился к коллегам по регпарламенту: «Понимаю, что на вас давят, но не допускайте этого, не голосуйте!». С предложением воздержаться от голосования выступил и глава фракции «Справедливой России» Дмитрий Калашников. Он заявил, что справороссы в Госдуме внесли альтернативный законопроект. Против законопроекта выступил депутат Николай Свиридов. Он заявил, что не будет голосовать за поправки в пенсионное законодательство, так как все жители в его округе, с кем он общался  – против. Николаю Свиридову ответил его тезка - спикер облдумы, который заметил, что не все жители выступают против реформы. Александр Осипов в своем выступлении заметил, что все протестные настроения – от недопонимания. «Человек не принимает новацию сразу, это психологический момент. В первом чтении законопроект принимать нужно, потому что мы меняем подходы к экономике. Работающие пенсионеры нуждаются в поддержке. В сфере культуры они вынуждены покидать работу, хотя есть еще потенциал», - сказал он. После чего Сергей Горняков спросил у Алексея Бурова, сколько ему лет. На что тот ответил: «Шестьдесят шесть». "А руководителю партии? – уточнил  Горняков. «Семьдесят четыре  года», - последовал ответ. «Вы работаете?» - спросил Горняков у Бурова. «Да», - ответил коммунист. «Спасибо». – поблагодарил Горняков Бурова. Геннадий Мурылев также выступил против: «Вы не понимаете последствий, подумайте». В качестве примера нардеп привел Германию, где выходят на пенсию в 67 лет. «Но там повышали пенсионный возраст в течение 18 лет, а у нас уже с 2019 года!», - воскликнул он. Вице-спикер Сергей Булгаков в ответ на дискуссию предложил принять проект в первом чтении. «Более детальная работа над проектом будет проведена в сентябре», - обнадежил он. А Николай Семисотов добавил: «Многое остается как и прежде, например, льготы многие. Основная задача – повысить пенсии гражданам и нельзя говорить, что люди против. Нужны социальные гарантии для мужчин от 60 лет и выше и для женщин старше 55 лет».



В результате законопроект был принят в первом чтении. За него проголосовали 23 депутата, против – 7 человек, воздержавшихся не было. Восемь депутатов не голосовали, включая и тех, кто не присутствовал в зале. Для принятия законопроекта достаточно было 20 голосов. 
Далее был объявлен 10-минутный перерыв. После чего состоится встреча губернатора с депутатами, которая пройдет в закрытом режиме. 
Напомним, проект о поддержке закона о внесении изменений в пенсионное обеспечение был внесен депутатами Волгоградской облдумы Сергеем Булгаковым, Татьяной Бухтиной, Сергеем Горняковым, Эдуардом Давыдовским, Владимиром Ефимовым, Юрием Корбаковым, Станиславом Коротковым, Ильей Кошкаревым, Виктором Левкиным, Александром Махиным, Иваном Мордвинцевым, Алексеем Овчинниковым, Александром Осиповым, Сергеем Песковым, Михаилом Рогозиным, Натальей Семеновой, Ириной Соловьевой, Михаилом Струком, Сергеем Федюшкиным, Русланом Шарифовым, Дмитрием Шипуновым.

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