В Волгоградской области объявлен режим ЧС из-за засухи

Экономика 05.07.2018 15:00
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05.07.2018 15:00
В Волгоградской области объявлен режим ЧС регионального характера вследствие почвенной засухи и суховея. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Южном федеральном центре МЧС РФ. По сведениям информагентства, от неблагоприятных природных условий пострадали больше десятка районов, в некоторых из которых решениями районных властей был введен режим повышенной готовности еще в конце июня из-за катастрофически долгого отсутствия дождей. В частности. в Быковском районе на 29 июня констатировали гибель 80% посевов яровых и озимых зерновых культур.
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