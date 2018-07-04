В Волгограде признали незаконными 5000 агиток кандидата из Санкт-Петербурга





Первые самовыдвиженцы в депутаты Волгоградской гордумы заявили о своем желании участвовать в выборах. Как сообщает ИА «Высота 102», все трое кандидатов намерены побороться за депутатские кресла по одномандатным округам именно Центрального района. По округу №9 баллотируются инженер-энергетик Владимир Копырюлин и руководитель общественной организации Максим Вяткин. Обоим выдвиженцам по 35 лет. Округ №10 Центрального района готовится штурмовать 34-летний уроженец Санкт-Петербурга Алексей Волков. В северной столице он является соучредителем и гендиректором таксопарка, а в Волгограде - совладельцем фирмы, занимающейся интернет-торговлей.

Для кандидата Волкова начало предвыборной кампании обернулось неприятностями. Изготовленные им 5000 листовок и 500 визиток избирательная комиссия признала незаконными и запретила их распространять. В главк МВД по региону направлено представление о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности. Как выяснилось, типография, в которой были отпечатаны агитки, не направила в избирком определенное уведомление.

Самовыдвиженцам для успешного прохождения процедуры регистрации кандидатов требуется собрать примерно по 200 подписей граждан, что составляет 0,5% от общей численности избирателей округа. Документы на регистрацию ТИК Дзержинского района, которая выполняет функции горизбиркома, будет принимать с 10 по 30 июля. Выборы Волгоградской городской думы шестого созыва состоятся 9 сентября.

«Справедливая Россия». Из политических организаций о своем участии в предвыборной гонке на территории города-героя на сегодняшний день избирательную комиссию известила лишь Казачья партия Российской федерации. На минувшей неделе списки кандидатов утвердили, но пока не направили в горизбирком, «Единая Россия»



