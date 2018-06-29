Выборы 29.06.2018 13:54
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29.06.2018 13:54
Сегодня на конференции реготделения «Справедливой России» партийцы утвердили список кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Общемуниципальную часть списка возглавили региональный партийный лидер, депутат Волгоградской облдумы Дмитрий Калашников и секретарь бюро совета реготделения «СР» Юрий Бабичев. Самым известным выдвиженцем-одномандатником от политической силы можно назвать гендиректора ООО «Волгоградгражданпроект», члена Общественной палаты Волгоградской области Андрея Куприкова. В выборах он участвует не впервые, но пока ни разу не побеждал. В последний раз он баллотировался в Волгоградскую областную думу в 2014 году от КПРФ.
Появление Куприкова в числе кандидатов по Красноармейскому одномандатному округу №17 создаст определенную интригу, поскольку от этой же территории на выборы может пойти и нынешний нардеп-самовыдвиженец Дмитрий Крылов. Третий вероятный претендент на мандат по округу №17 - еще одна действующая народная избранница, имевшая в прошлом судимость Ольга Потапова. В июне она победила на праймериз «Единой России». Утвердит ли в очередной раз партия власти скандально известную даму своим кандидатом – станет известно завтра, 30 июня, на отчетно-выборной партийной конференции.
Ни одного из трех действующих депутатов от «Справедливой России» в предвыборном списке партии нет. Напомним, Ирина Карева весной этого года сдала партбилет «СР» и на предстоящие выборы идет уже от «Единой России». Не оказалось в предвыборном списке справороссов также сестры беглого подсудимого руководителя реготделения «Справедливой России» Олега Михеева Лидии Поповой, что было ожидаемо, и Константина Калиона. Оба являются членами фракции «СР» в гордуме. Ранее и.о. лидера справороссов в Волгоградской области Дмитрий Калашников публично заявлял, что отныне реготделение партии не строится как «семейный бизнес».
«Справедливую Россию» на выборах Вогоградской гордумы шестого созыва в одномандатных округах представляют несколько индивидуальных предпринимателей, руководителей и сотрудников предприятий, пенсионер, врач-гинеколог, начальник железнодорожной станции и один действующий депутат гордумы от «Единой России» Николай Белоус.
Список кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от «Справедливой России» по округам:
Одномандатный избирательный округ № 1 Тракторозаводского района
Тазетдинов Равиль Гумерович, пенсионер
Одномандатный избирательный округ № 2 Тракторозаводского района
Колобов Дмитрий Владимирович, руководитель группы сервисов «Добыча» представительства компании «Шлюмберже Лоджелико инк (Панама)».
Одномандатный избирательный округ № 3 Краснооктябрьского района
Брагин Владимир Владимирович, индивидуальный предприниматель.
Одномандатный избирательный округ № 4 Краснооктябрьского района
Кудрявцев Сергей Викторович, пенсионер.
Одномандатный избирательный округ № 5 Краснооктябрьского района
Белоус Николай Владимирович, заместитель директора МУП «Берегоукрепление», депутат Волгоградской городской думы пятого созыва.
Одномандатный избирательный округ № 6 Дзержинского района
Плотников Сергей Сергеевич, директор ООО «Перспективные решения».
Одномандатный избирательный округ № 7 Дзержинского района
Паненко Олег Павлович, управляющий направления по работе с клиентами ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ».
Одномандатный избирательный округ № 8 Дзержинского района
Огиенко Вячеслав Эдуардович, системотехник АО «Тандер».
Одномандатный избирательный округ № 9 Центрального района
Мамаев Андрей Владимирович, старший консультант ООО «ЦентрПолимерИнвест».
Одномандатный избирательный округ № 10 Центрального района
Рубцова Ирина Юрьевна, акушер-гинеколог ООО «ММЦ «Диалайн».
Одномандатный избирательный округ № 11 Ворошиловского района
Бабичев Юрий Федорович, секретарь бюро совета реготделения партии «Справедливая Россия», руководитель аппарата регионального отделения.
Одномандатный избирательный округ № 12 Советского района
Естрин Марк Борисович, директор ООО «Солей».
Одномандатный избирательный округ № 13 Советского района
Савостина Юлия Николаевна, индивидуальный предприниматель.
Одномандатный избирательный округ № 14 Кировского района
Шилин Сергей Юрьевич, директор ООО «Югпромсервис».
Одномандатный избирательный округ № 15 Кировского района
Иоанниди Александр Русланович, индивидуальный предприниматель.
Одномандатный избирательный округ № 16 Красноармейского района
Корабельщиков Сергей Геннадьевич, начальник станции «Татьянка» ОАО «РЖД».
Одномандатный избирательный округ № 17 Красноармейского района
Куприков Андрей Александрович, генеральный директор ООО «Волгоградгражданпроект».
Одномандатный избирательный округ № 18 Красноармейского района
Васютенко Алексей Васильевич, директор ООО «ПАЛАЛАР».
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