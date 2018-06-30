В Волгограде "Единая Россия" добрала в предвыборный список еще одного депутата





Сегодня реготделение партии "Единая Россия" в ходе отчетно-выборной конференции утвердило список кандидатов в Волгоградскую городскую думу. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Предварительный перечень фамилий выдвиженцев от партии власти был известен еще месяц назад после праймериз. Победители предварительного голосования должны были стать кандидатами от "ЕР". Так и произошло, но некоторые передвижки в списке участников выборов все-таки произошли, поскольку последнее слово в соответствии с партийными положениями остается за региональным политсоветом. В итоге число нынешних нардепов в предвыборном списке единороссов возросло на одну единицу за счет Андрея Биленко. В предварительном голосовании он участвовал по одномандатному округу №6 Дзержинского района и проиграл своему коллеге по депутатскому корпусу Денису Глазунову. Тем не менее, Биленко утвердили кандидатом по другому округу №8 того же района, сместив тем самым победителя праймериз Александра Фисенко. Всего, таким образом, из 36 претендентов на депутатские мандаты от "Единой России" 21 человек - это нынешние нардепы.

Замглавы Волгограда Владлен Колесников, участвовавший и победивший в праймериз как в территориальной группе, так и в одномандатном округе №3 Краснооктябрьского района, утвержден в качестве списочника. Вакантное место одномандатника занял Руслан Морозов. В территориальной группе №11 Ворошиловского района также произошла рокировка. Набравший большее число голосов избирателей начальник районного подразделения департамента по образованию, 58-летний Сергей Исаков сошел с дистанции. Под №1 в этой группе теперь идет 23-летний руководитель реготделения "Молодой гвардии " партии "Единая Россия" Василий Селезнев, занявший на предварительном голосовании второе место.

Судимая в прошлом за хранение оружия Ольга Потапова, несмотря на неоднозначную реакцию на ее персону в кулуарах власти региона, удержала свои позиции. Народная избранница и в новый шестой созыв городской думы выдвигается от главной политической силы страны, возглавляя территориальную группу №17 Красноармейского района. Примечательно, что второй номер в данной группе Ольга Ткаченко исчезла из предвыборного списка. На ее место передвинулся общественник Ярослав Князев, занявший третье место по итогам праймериз.