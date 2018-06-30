Выборы

В Волгограде "Единая Россия" добрала в предвыборный список еще одного депутата

Выборы 30.06.2018 12:20
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30.06.2018 12:20


Сегодня реготделение партии "Единая Россия" в ходе отчетно-выборной конференции утвердило список кандидатов в Волгоградскую городскую думу. Об этом сообщает ИА "Высота 102". Предварительный перечень фамилий выдвиженцев от партии власти был известен еще месяц назад после праймериз. Победители предварительного голосования должны были стать кандидатами от "ЕР". Так и произошло, но некоторые передвижки в списке участников выборов все-таки произошли, поскольку последнее слово в соответствии с партийными положениями остается за региональным политсоветом. В итоге число нынешних нардепов в предвыборном списке единороссов возросло на одну единицу за счет Андрея Биленко. В предварительном голосовании он участвовал по одномандатному округу №6 Дзержинского района и проиграл своему коллеге по депутатскому корпусу Денису Глазунову. Тем не менее, Биленко утвердили кандидатом по другому округу №8 того же района, сместив тем самым победителя праймериз Александра Фисенко. Всего,  таким образом, из 36 претендентов на депутатские мандаты от "Единой России" 21 человек - это нынешние нардепы. 
Замглавы Волгограда Владлен Колесников, участвовавший и победивший в праймериз как в территориальной группе, так и в одномандатном округе №3 Краснооктябрьского района, утвержден в качестве списочника. Вакантное место одномандатника занял  Руслан Морозов. В территориальной группе №11 Ворошиловского района также произошла рокировка. Набравший большее число голосов избирателей начальник районного подразделения департамента по образованию, 58-летний Сергей Исаков сошел с дистанции. Под №1 в этой группе теперь идет 23-летний руководитель реготделения "Молодой гвардии " партии "Единая Россия" Василий Селезнев, занявший на предварительном голосовании второе место.
Судимая в прошлом за хранение оружия Ольга Потапова, несмотря на неоднозначную реакцию на ее персону в кулуарах власти региона, удержала свои позиции. Народная избранница и в новый шестой созыв городской думы выдвигается от главной политической силы страны, возглавляя территориальную группу №17 Красноармейского района. Примечательно, что второй номер в данной группе Ольга Ткаченко исчезла из предвыборного списка. На ее место передвинулся общественник Ярослав Князев, занявший третье место по итогам праймериз.
Напомним, выборы депутатов Волгоградской гордумы состоятся 9 сентября 2018 года. Общемуниципальную часть списка "ЕР" возглавляют гендиректор алюминиевого завода Юрий Моисеев, директор МОУ "ГДЮЦ" Татьяна Минина и начальник МУ "Служба спасения Волгограда" Виктор Колесников.
Список кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от "Единой России" по одномандатным округам:
1. Андрей Косолапов (округ №1 Тракторозаводского района)
2. Ирина Фомина (округ №2 Тракторозаводского района)
3. Руслан Морозов (округ №3 Краснооктябрьского района)
4. Илья Багров (округ №4 Краснооктябрьского района)
5. Зоя Заболотнева (округ №5 Краснооктябрьского района)
6. Денис Глазунов ( Округ №6 Дзержинского района)
7. Олег Ярыгин (округ №7 Дзержинского района)
8. Андрей Биленко (округ №8 Дзержинского района)
9. Алексей Рыгин (округ №9 Центрального района)
10. Максим Логунов (округ №10 Центрального района)
11. Алексей Зверев (округ №11 Ворошиловского района)
12. Андрей Поплавский (округ №12 Советского района)
13. Андрей Гимбатов (округ №13 Советского района)
14. Дмитрий Дильман (округ №14 Кировского района)
15. Олег Спицын (округ №15 Кировского района)
16. Геннадий Кузнецов (округ №16 Красноармейского района)
17. Елена Новикова (округ №17 Красноармейского района)
18. Алексей Мастеров (округ №18 Красноармейского района).
Список кандидатов в депутаты Волгоградской городской думы от "Единой России" по территориальным группам:
Светлана Прохорова (группа №1)
Сергей Галкин (группа №2)
Владлен Колесников (группа №3)
Дмитрий Никуйко (группа №4)
Алексей Волоцков (группа №5)
Иван Никитин (группа №6)
Иосиф Ефремов (группа №7)
Олег Богатов (группа №8)
Лариса Тропкина (группа №9)
Ирина Карева (группа №10)
Василий Селезнев (группа №11)
Дмитрий Федюшкин (группа № 12)
Андрей Таев (группа №13)
Валерий Миронов (группа №14)
Сергей Сидельников (группа №15)
Алексей Федотов (группа №16)
Ольга Потапова (группа №17)
Саро Багдасарян (группа №18)


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