В волгоградской «ЕР» открестились от депутата после смертельного ДТП





В волгоградском региональном отделении «Единой России» открестились от принадлежности депутата Камышинской городской думы Николая Малыгина к «ЕР». Как заявили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения, Николая Малыгин в феврале 2014 года добровольно вышел из «Единой России» и тогда же написал заявление о выходе из фракции «Единая Россия» в Камышинской городской думе. Таким образом, Николай Малыгин к партии «Единая Россия» не имеет никакого отношения, констатировали в реготделении.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, когда джип «Мерседес» под управлением, по предварительным данным, Николая Малыгина сбил насмерть человека. По сведениям информагентства, погибший – дорожный рабочий, ДТП случилось поздно вечером 30 июня в 10 километрах от Дубовки, когда иномарка двигалась в сторону Камышина из Волгограда. На сайте Камышинской городской думы указано, что Николая Малыгин избирался в Камышинскую городскую думу от «Единой России» и что он является членом фракции «ЕР» городского представительного органа.



