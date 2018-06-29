







У волгоградской молодежи в устойчивом тренде идея получить образование и подальше уехать из родного города в Москву, Питер, а лучше за границу, где как они считают, уж точно найдут свое «Эльдорадо». Самый молодой депутат Волгоградской городской думы Иосиф Ефремов поступил с точностью до наоборот. Получив в Англии блестящее образование, он вернулся в родной город для того, чтобы здесь применить полученные знания. Сегодня он занимается политикой, строительным бизнесом, благотворительной деятельностью и помимо этого продолжает учебу в МГИМО.





Иосиф Ефремов признался, что в бешеном ритме современной жизни успеть сделать все запланированное позволяет лишь четкое следование строгому плану мероприятий. Он старается составить «программу минимум» на неделю вперед. И педантично следует намеченным целям. «Такое планирование необходимо, - говорит Иосиф Ефремов. – Иначе невозможно двигаться вперед шаг за шагом, а только хронически пытаться наверстать упущенное».

Многие обыватели воспринимают депутатскую деятельность, как всего лишь статус, гарантирующий особые привилегии. Иосиф Ефремов убежден, что это особая ответственность. Каждый депутат должен постоянно отрабатывать кредит доверия избирателей. Он выдвигал свою кандидатуру от округа в Дзержинском районе, где сейчас живет и работает. С одной стороны молодой политик не понаслышке знает о том, какие проблемы в районе необходимо срочно решать. С другой стороны – это особая ответственность перед своими избирателями и земляками при выполнении их наказов. В графике депутата Иосифа Ефремова регулярные встречи с жителями Дзержинского района. В зоне особого внимания молодого политика представители, как сегодня принято говорить, наиболее незащищённых слоев населения. Как признался Иосиф Иосифович, он высоко ценит доверие людей и старается по мере сил и возможностей помогать им в решении возникших проблем.

Родители Иосифа Ефремова очень известные и уважаемые в регионе люди. «Для меня быть их сыном не привилегия, а особая ответственность. Мои родители – образец для подражания, - признался молодой депутат. - Мой отец, он тоже Иосиф Ефремов, – человек, который много сделал для региона, для страны. Как представитель одной из самых созидательных профессий - строитель, он, работая в «Волгоградстрое», возводил объекты в нашей области, например, здание госуниверситета, гостиницу «Турист» или очистные сооружения на острове Голодный, а также за рубежом – в Ираке, Монголии. Вот уже 7 лет, как его нет с нами, но и сегодня незнакомые люди, узнав, что я - его сын, вспоминают отца добрым словом. Рассказывают о том, насколько он был отзывчивым к людям. Такая светлая память дорого стоит. И я понимаю, что меня будут постоянно сравнивать с отцом. Мама Ирина Анатольевна Соловьева, депутат Волгоградской областной думы – это в первую очередь отличный хозяйственник и организатор. Она для меня пример компетентности человека, который постоянно стремиться «дойти до самой сути», чем бы она ни занималась. Из последних примеров - недавно она возглавила Экологический совет в Волгоградской областной думе. В короткий срок она изучила проблемы досконально и приступила к действию. Команда под ее руководством сегодня развила просто невероятную активность в сфере улучшения экологии региона. И наш Экосовет по масштабам своей деятельности, результатам сейчас получил известность и на в столице, и по всей России. Такой же успех был и при реализации в нашем регионе проектов Всероссийского Совета местного самоуправления, когда Ирина Анатольевна была избрана председателем совета регионального отделения.

"Моя привилегия заключается в том, - продолжает Иосиф Ефремов, - что у меня есть близкий человек, с которым всегда можно посоветоваться и получить компетентный обстоятельный ответ практически по всем вопросам. Часто говорят: «Хорошо, когда родители гордятся своим детьми». Я считаю, что не менее важно, когда дети гордятся своими родителями. Бытует мнение, что учеба заграницей это – некий суперприз. Но мало кто знает, с чем приходится сталкиваться подросткам «на чужбине» вдали от заботливых мам и пап. Легко ли строить взаимоотношения с иностранными сверстниками, которые не только говорят, но и мыслят по-другому.

«Мне было 11 лет, когда мои родители приняли решение о моей учебе в Англии. Я, конечно, сопротивлялся: как я оставлю здесь своих друзей, все, к чему привык. Перед отъездом плакал весь день. Но сейчас я считаю, что это решение родителей было правильным. Жизнь в кампусе – это, помимо отличных знаний, еще и замечательная школа самостоятельности. Никто из родителей не стоит над тобой: «Пока не выучишь от сих до сих, гулять не пойдешь». Ты сам мотивируешь себя на изучение предметов. При этом вдали от родительского внимания, там нет и в помине вседозволенности. Мы жили в спартанских условиях. Комендантом у нас был учитель физкультуры - бывший морпех. Если мы после отбоя отказывались спать, то он применял воспитательный прием: «Не устали, значит бежим 5 км по территории кампуса». А поскольку свободолюбивый русский нрав давал о себе знать частенько, я бегал часто и благодаря этим тренировкам затем в вузе занимал призовые места на длинных дистанциях. Конечно, было не просто стоить взаимоотношения со сверстниками, которые рядом с тобой находятся постоянно. Их 40, и у каждого свой характер, привычки, которые могут тебе категорически не нравиться. Но ты учишься выстраивать и сохранять ровные отношения со всеми», - вспоминает Иосиф Ефремов.

Поездке в Англию предшествовала большая языковая подготовка подростка родителями. По сей день добрым словом Иосиф Иосифович вспоминает преподавателя английского языка школы №9 Волгограда Евгению Павловну Киевскую. Благодаря ее урокам, воспитанник английского колледжа Ефремов уже через год из группы для интернациональных учащихся был переведен на общеобразовательный курс для англичан.

Учеба за границей – это и огромное психологическое испытание для родителей, и в первую очередь – для мам. Психологи утверждают, что синдрому «опустевшего гнезда» подвержено подавляющее большинство мамочек.

«Папа относился к моей учебе за рубежом по-мужски сдержанно. Мама первое время, когда появлялась возможность приезжала ко мне, как она говорила: «Перебрать шкафчик». И это не фигура речи, а она действительно проводила ревизию: стираю ли я, убираю ли, все ли у меня чисто. Этот педантизм маме был присущ всегда, и она же воспитала его во мне. Со временем поездки стали реже. Но каждый вечер в 9 часов я должен был позвонить маме и отчитаться, как прошел день. И, боже упаси, меня забыть это сделать. Тут же тревога «включалась»: «Что-то случилось?». Я чувствую, как сейчас мама старается восполнить то время, когда я был подростком и мы жили вдали друг от друга. Но я не чувствовал себя обделенным, потому что всегда знал и помнил, что у меня крепкая семья, где меня очень любят. И расстояния для родительской любви не помеха».

Иосиф Ефремов признался, что сердце одного из самых завидных женихов региона не свободно. Причем уже 6 лет. Его избранницу зовут Маша, так что это почти библейский союз Марии и Иосифа. Молодой политик с юмором говорит о том, что такое словосочетание имен у многих вызывает улыбку и вопрос с подвохом: «А если у вас родится сын, как его назовете?»

Семейные психологи нередко подчеркивают в беседе с родителями: «Не бойтесь, что ваши дети вас не слушают, бойтесь того, что они за вами наблюдают». Из наблюдений за семейной жизнью своих родителей Иосиф Ефремов определил семейные ценности, которые хотел бы видеть во взаимоотношениях с супругой. «Мои мама и папа - очень разные, они как «инь» и «янь». Но при этом несмотря на разные взгляды на некоторые вещи, они всегда находили компромиссы. Они умели друг друга выслушать, понять. Любая конфликтная ситуация решалась спокойно. Я считаю, очень важным в семейных взаимоотношениях не поиски, не самоутверждения: кто доминирует и кто подчиняется, а уважение друг к другу. Семейные взаимоотношения – требуют постоянной работы над собой. Мария для меня поддержка и опора, каждому мужчине нужен надежный тыл, уютный дом, где тебя любят и ждут».

Иосиф Ефремов признался, что в будущем хочет иметь много детей, Маша более сдержана в семейных планах. В чем у Марии и Иосифа полное согласие – так это в том, что рождение ребенка должно быть запланированным и несомненно очень желанным.

Мы не смогли не задать Иосифу Ефремову вопрос, который волнует многих молодых людей: «Почему, имея заманчивые перспективы в благополучной Англии, он вернулся в Волгоград?». Не секрет, что есть такие «земляки», которые уезжая от родных пенатов в Европу, самозабвенно критикуют, не стесняясь в выражениях малую родину.

- В нашей семье никогда не было ни разговоров, ни даже мысли о том, чтобы мне остаться жить и работать за рубежом. Волгоград - это мой дом. Здесь я родился. Мой отец, мой дедушка, строили этот город. Здесь мой прадедушка по маминой линии воевал в Сталинградскую битву. Не скрою, были заманчивые перспективы остаться в Англии, но позиция нашей семьи, которую я, безусловно, поддерживаю, не искать, где лучше, а делать комфортнее, красивее тот мир, который тебя окружает. Мы здесь живем и стараемся делать все для процветания Волгограда», - сказал Иосиф Ефремов.





Досье:

Иосиф Ефремов родился в 1989 году в Волгограде. Получил высшее образование в Лондонском университете Роял Холлоуэй и Бедфорд Нью колледж. В 25 лет был избран депутатом Волгоградской городской думы. Работает в комитетах гордумы по бюджету и налогам, экологии и благоустройства. В настоящее время продолжает обучение в МГИМО. Возглавляет благотворительный фонд «Поколение». Является автором проектов «Детская мечта», оказывающим помощь детям с онкозаболеваниями, по профориентации школьников «Думай о будущем» и многих других.