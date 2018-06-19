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 20.06.2018 11:37 Реклама

«Ростелеком» разыграл 600 билетов на матчи мирового первенства


600 болельщиков и любителей футбола в ЮФО и СКФО, которые пользуются услугами «Ростелекома» и участвуют в программе «Бонус», стали победителями розыгрыша билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Как официальный Региональный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ «Ростелеком» организовал розыгрыши билетов на все 64 игры, включая полуфиналы и финал.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, среди победителей есть также представители малого и среднего бизнеса, которые подключили услуги «Ростелекома» в рамках акции «Быть в плюсе» и успели подать заявку на участие.



Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на сайте fifa2018.rt.ru
Для тех, кто не выиграл билет на посещение матчей, «Ростелеком» подготовил два цифровых предложения, приближающих любителей футбола к масштабным спортивным событиям.
Первое – это телеканал «Матч! Ультра» от «Газпром-медиа Матч» и «Ростелекома», вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. 
«Матч! Ультра» вещает в сверхвысоком качестве и круглосуточно транслирует матчи FIFA 2018™, а между ними зрителям доступны авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале нет никакой рекламы. «Матч! Ультра» получает приоритет для показа эксклюзивов о мундиале. Это означает, что эксклюзивная информация про FIFA 2018™ в первую очередь появляется на тематическом канале «Матч! Ультра» и лишь затем – на других площадках субхолдинга «ГПМ Матч».
Еще одно футбольное преимущество для пользователей «Ростелекома» – это акция «Футболомания». Об этом наше агентство сообщало ранее.
Добавим, в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.

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