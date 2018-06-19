«Ростелеком» поможет футбольным фанатам победить в игре FIFA 18





«Ростелеком», официальный российский спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, объявил о новой акции. Участие в «Футболомании» позволяет на специальных условиях подключить все, что нужно настоящему болельщику и его семье – высокоскоростной «Домашний интернет», крутое «Интерактивное ТВ» и получить в комплекте популярную компьютерную игру FIFA 18, у которой свыше 42 млн игроков по всему миру. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.

«Ростелеком» помогает максимально подготовиться клиентам к главному спортивному событию лета. Самое время подключить высокоскоростной интернет и «Интерактивное ТВ», чтобы в лучшем качестве смотреть матчи и передачи о мундиале, следить за новостями и обмениваться эмоциями в соцсетях. А в игре FIFA 18 можно лично победить в чемпионате, вне зависимости от того, как выступает сборная», — отметил директор продуктового офиса по работе с массовым сегментом компании «Ростелеком» Артем Черменин.

Чтобы получить в комплекте с услугами ключ к игре FIFA 18 (на условиях акции – 999 рублей) надо оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего интернета» или пакета интернет+ТВ, а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. В период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ всем игрокам FIFA 18 будет бесплатно доступно специальное дополнение к игре со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.

Заявку на подключение можно подавать до 15 августа 2018г.





Справка:

Подключить услуги «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» можно при наличии технической возможности. Маркетинговая акция «Футболомания» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя. Полные условия акции «Футболомания» доступны на сайте www.rt.ru или по телефону 8-800-100-0-800.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 12,0 млн, а «Интерактивным ТВ» – 5,0 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2018 года более 65% новых абонентов IPTV в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома»1 .

1 По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily.



