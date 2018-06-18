



Воспитанника из социально-реабилитационного центра в Камышине не оказалось среди детей, которые накануне вывели спортсменов сборных Англии и Туниса на поле стадиона «Волгоград Арена». Как сообщили ИА «Высота 102» возмущенные жители Камышина Волгоградской области, его место занял сын экономиста данного учреждения – ребенок из благополучной и обеспеченной семьи. "Эта привилегия предназначалась для одного из мальчишек, который в своем детстве ничего кроме нищеты и пьянок родительских не видели. Эти дети и так обожглись в жизни, они не верят взрослым, а после такого они перестанут верить и в справедливость, и в честность", -- едва сдерживая слезы, поделилась жительница Камышина Светлана. Неравнодушные камышане провели, как они утверждают, свое собственное расследование и им удалось выяснить, каким образом произошла подмена. Так, по их данным,, сына экономиста социально-реабилитационного центра 1 июня этого года официально зачислили в приют в группу дневного пребывания, которая организована для детишек из семей, состоящих на учете в органах профилактики как неблагополучные или как малообеспеченные. Видимо, и фигурировал он в качестве воспитанника приюта.

Напомним, ранее сообщалось, что среди детей, которым доверена честь держать знаменитых футболистов за руку, должны были быть в том числе воспитанники Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Амир Косолапов и Матвей Кочнев. Последний, между тем, по сути, не является воспитанником центра.

Исполнить давнюю мечту ребят, сообщалось в официальном пресс-релизе, помогла специальная программа, в рамках которой отбирались дети от 6 до 10 лет. Чтобы стать участником проекта, номинанты направляли в адрес благотворительного фонда Елены Исинбаевой эссе с рассказом о своих спортивных успехах и достижениях, а также отвечали на вопрос: «Почему для тебя важно принять участие в акции?».