







В филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский прошел Всемирный день охраны труда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, основной фокус этого Дня – продвижение безопасного поведения, охраны труда и здоровья сотрудников. Мероприятия подобного масштаба показывают истинное отношение компании к вопросам охраны труда, а именно - создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте и формирование сознательного отношения к собственной безопасности у сотрудников.

"Те, кто хоть раз был на нашем пивоваренном заводе, отмечают высокий уровень промышленной безопасности на предприятии. Все это потому, что компания нацелена на выполнение самых высоких стандартов по безопасности, для чего была разработана политика по безопасности, целью которой является обеспечение и сохранение безопасной рабочей среды и предотвращение повреждений и заболеваний наших сотрудников, заказчиков, поставщиков, подрядчиков и общества", - пояснили на предприятии.









Важными аспектами в деятельности сотрудников по соблюдению правил безопасности и охраны труда являются: забота о своей безопасности и безопасности своих коллег, обеспечение проведения регулярных оценок рисков, а также проведение контроля на основе установленных приоритетов, вовлеченное участие в действиях по улучшению безопасности. А также - активное участие в разработке, внедрении и поддержании системы управления безопасностью на предприятии, обеспечение постоянного потока нужной информации, инструкций, контроль и обучение для безопасного выполнения сотрудниками своей работы.

В компании отмечают, что сотрудники филиала регулярно проходят обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"На нашем предприятии применяются современные стандарты в сфере охраны труда и безопасности. Нам важен каждый день, проведенный без травм и инцидентов, нам важен каждый сотрудник и партнер. Мы обеспечиваем 100% безопасности в 100% времени для 100% людей", - отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Гайдым.

Напомним, Всемирный день охраны труда связан с Днем памяти рабочих, погибших или получивших травмы на работе, и отмечается по инициативе Международной Организации Труда ежегодно 28 апреля в 115 странах. Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году: «Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы».



