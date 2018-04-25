В Волжском МУП «Водоканал» потратит сэкономленные по энергосберегающим мероприятиям средства на экологию









Сэкономленные средства планируют потратить на экологические мероприятия в МУП «Водоканал» города Волжский. Как пояснили ИА «Высота 102» на предприятии, эти средства высвобождаются за счет экономии при вводе в эксплуатацию современного оборудования. В течение года здесь были запущены два новых энергоэффективных агрегата - турбовоздуходувки NEUROS. Каждый из них использует в два раза меньше электричества, чем прежние - вместо 800 киловатт потребления - 300 киловатт в час.

На предприятии уже приступили к реализации целого ряда экологических мероприятий, - сообщил информагентству начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии МУП «Водоканал» Владислав Вышемирский.

«Нами обследованы все 29 канализационных насосных станций (КНС), разработан отчет по инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и их источников. В разработке - программа по благоустройству станций, которые находятся в черте города – КНС №5 и № 9. В мае-сентябре будут проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе санитарной защитной зоны. Для создания живой изгороди вблизи станций приобретены туя восточная и тополь Болле. Для нейтрализации неприятных запахов закуплены гель, реагенты, концентраты и пластины», - пояснил Владислав Вышемирский.

Вопросы экологии – на особом контроле предприятия. В этом могут убедиться и волжане, для которых МУП «Водоканал» проводит многочисленные экологические экскурсии и конкурсы. «Тема сохранения водных ресурсов и бережного отношения к ним является особенно актуальной для волжан. Мы всегда открыты для диалога и готовы ответить на все интересующие горожан вопросы», - сообщили на предприятии.



