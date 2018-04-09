В Волгоградской области ребенка покусал клещ

Первый в этом году случай обращения за медицинской помощью по поводу присасывания клеща зарегистрирован в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, обращение зарегистрировано у ребенка, проживающего в Волгограде. На территории региона функционируют природные очаги инфекций, переносчиками которых являются клещи - это Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз, туляремия. Специалисты отмечают, что сейчас в регионе наступил эпидсезон инфекций, передающихся иксодовыми клещами.

В случае укуса клеща необходимо срочно обратиться к врачу. Клеща запрещено снимать незащищенными руками, что может привести к его раздавливанию. Это многократно повышает вероятность инфицирования опасными заболеваниями.



