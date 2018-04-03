ВолгГТУ при поддержке АО «КАУСТИК» определяет лучших IT-специалистов среди волгоградских школьников









Технический университет и АО «КАУСТИК» провели олимпиаду по информатике и информационно-коммуникационным технологиям, в которой приняли участие 43 учащихся общеобразовательных школ, гимназий и лицеев Волгограда и Волжского.

Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, учащихся 8-11-х классов для участия в олимпиаде направили 19 школ, 4 гимназии и 5 лицеев Волгограда и города-спутника областного центра. Соревнования проводились в один тур по заданиям, составленным на основе образовательных программ, которые реализуются на ступени среднего (полного) общего образования.

Сейчас работы проверяет жюри, в состав которого вошли и представители «КАУСТИКа». Результаты станут известны уже в ближайшие дни, а победителям АО «КАУСТИК» предоставит возможность предстоящим летом отправиться в Международный Детский Компьютерный Центр Института Программных Систем РАН.

Сотрудничество волгоградского «КАУСТИКа» и технического университета (ВолгГТУ) началось более полувека назад – с момента начала работы предприятия. За прошедшие годы сотни студентов ВолгГТУ прошли здесь производственную и преддипломную практику, многие после окончания вуза трудоустраивались в заводских подразделениях. А в этом году на промышленной площадке «КАУСТИКа» начала работать базовая кафедра «Технология органического и нефтехимического синтеза» химико-технологического факультета ВолгГТУ, на которой уже обучаются 10 студентов вуза.



