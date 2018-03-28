



Задержанного в городе Кишкунхалаш в Венгрии 36-летнего Александра Геберта, обвиняемого в организации убийства бизнесмена Сергея Брудного, экстрадируют в Волгоград. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в Генеральной прокуратуре РФ. Напомним, как ранее стало известно информагентству, используя поддельный эстонский паспорт, Александр Геберт пытался в Венгрии получить политическое убежище.

Напомним, Сергей Брудный был убит 21 мая 2014 года на пересечении улицы Советская и Аллеи Героев в Волгограде. Находившийся рядом с ним в этот момент директор ООО «Центральный рынок» Евгений Ремезов был ранен. Ранее по данному делу был вынесен приговор еще одному заказчику убийства известного предпринимателя - Алиетдину Махмудову. Он был приговорен к 17 с половиной годам колонии строгого режима. Исполнителю преступления Хасу Баталову и посреднику, через которого киллеру был обещан миллион рублей, Абугали Темерханову, суд назначил 17 и 16 лет соответственно. Александр Геберт долгое время находился в международном розыске.



