Похититель 11-летней девочки в Волгоградской области хотел получить за нее выкуп





Стал известен мотив похищения 11-летней Анны Выпрецкой из Камышина Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Как заявил на пресс-конференции руководитель СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, который сегодня вместе с начальником ГУ МВД по Волгоградской области Александром Кравченко поделился подробностями розыска пропавшей 1 марта школьницы, похититель Сергей Вихлянцев намеревался получить за девочку выкуп. Установлено, что Вихлянцев вел асоциальный образ жизни. Он накопил долгов на 318 тысяч рублей, его в буквальном смысле атаковывали коллекторы. Он намеревался отвезти девочку в Москву, а затем требовать за нее деньги. Установлено, что в отношении ребенка не было совершено насилия. Известно, что он тщательно готовился к похищению, даже сделал поддельное удостоверение сотрудника полиции. Школьницу он остановил на улице и сообщил, что она задержана из-за сестры, которая живет в Москве. Однако похититель не ожидал, что к поискам ребенка будет привлечено такое количество полицейских. По словам Александра Кравченко, Вихлянцев растерялся, поэтому не стал требовать выкуп. Начальник регионального главка МВД предположил, что похититель мог готовиться избавиться от девочки. В его квартире нашли большую сумку, нож и арбалет. В отношении него возбуждено уголовное дело по 126 статье уголовного кодекса "Похищение человека". За это преступление ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос об избрании Вихлянцеву меры пресечения в виде ареста. Также будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза похитителя.

По словам Михаила Музраева, в пользу корыстной версии похищения девочки говорит и тот факт, что Вихлянцев тщательно заметал свои следы. В частности, он разрешил один раз позвонить девочке и сообщить родителям ложную информацию, что она находится в квартире в районе Бородинского рынка. При этом он перед этим вывез ее на своей машине подальше от своего дома, чтобы поменять соту. После этого звонка было принято решение о проведении тотальной и поквартирной проверки жилого сектора, а также нежилых помещений города.

Как рассказал руководитель ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко, после задержания похититель девочки толком ничего объяснить не может. При этом он пытался сначала уверить, что девочку он не удерживал, она могла свободно передвигаться и в любой момент покинуть квартиру. Однако правоохранители не склонны считать эту версию правдоподобной. По словам Александра Кравченко, на след похитителя можно было бы выйти и раньше, если бы родители девочки не дали своему бывшему сотруднику положительную характеристику. Удивительно, но они назвали Вихлянцева неконфликтным человеком, хотя признавали, что он периодически уходил в запои.

Напомним, пропавшую в Камышине Анну Выпрецкую нашли в квартире 58-летнего местного жителя в одном из домов в 7-ом микрорайоне Камышина. Мужчина подошел к ней на улице, представился полицейским, заявив, что она задержана, и привел к себе в квартиру, где он удерживал ребенка в течение четырех суток. Когда он уходил из дома, то привязывал Аню. Девочку нашли полицейские во время поквартирного обхода микрорайона. Они позвонили в одну из квартир, дверь открыл мужчина. Увидев людей в форме, он попытался ее захлопнуть, но в этот момент в прихожую вышла девочка. Она сказала стражам порядка, что они, скорее всего, ищут именно её. Похититель раньше работал грузчиком в магазине, которым владеют родители Ани. Всего в поисках пропавшей участвовали около 1000 человек. Среди них были как сотрудники правоохранительных органов, так и добровольцы. Но нашли девочку сотрудники Котовского отдела МВД, которые были командированы в Камышин для участия в поисковой операции. Сейчас Аня находится дома, среди близких, с ней будут работать психологи, чтобы она забыла произошедшее, как страшный сон.



