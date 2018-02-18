



Промедление со снижением уровней в водохранилищах Волжско-Камского каскада создаёт угрозу затопления прибрежных зон и безопасности людей, а также риски значительного экономического ущерба. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе филиала РусГидро – Волжской ГЭС, к такому неутешительному выводу пришли в российской компании. Так, запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада сегодня значительно превышают средние значения - на 42% выше прошлогоднего и на 64% выше среднего показателя за последние 25 лет. По данным Гидрометцентра России, в феврале 2018 года приток воды в водохранилища каскада будет больше нормы в среднем в два раза.

В соответствии с последними данными проведенной Гидрометцентром России снегомерной съемки, в водосборном бассейне Волги продолжается интенсивное накопление снега. По состоянию на 10 февраля 2018 года запасы воды в снежном покрове за десять дней увеличились на 15 мм. В бассейне водохранилищ Верхней Волги снегозапасы превышают среднемноголетние значения, в частности, в бассейне Рыбинского водохранилища они на треть выше нормы.

На основании этого при сохранении существующих режимов работы гидроузлов прохождение весеннего половодья в 2018 году может оказаться крайне сложным. В связи с этим РусГидро еженедельно информирует Федеральное агентство водных ресурсов о необходимости увеличения скорости сработки водохранилищ Волжско-Камского каскада до наступления периода интенсивного таяния снега и льда для минимизации рисков и ущерба от предстоящего половодья.

Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «РусГидро» Борис Богуш сообщил, что «предвидя тяжёлую ситуацию в период половодья на Волжско-Камском каскаде, мы обратились в Федеральное агентство водных ресурсов с обоснованным предложением приступить к более интенсивному снижению уровня воды в водохранилищах каскада. Однако межведомственная рабочая группа при ФАВР не приняла аргументированные рекомендации РусГидро. Мы однозначно считаем, что до наступления тепла необходимо плавно и последовательно снижать уровни воды в водохранилищах. В противном случае весной регионы Поволжья могут получить режим чрезвычайной ситуации».

На состоявшемся в конце прошлой недели заседании межведомственной рабочей группы при Федеральном агентстве водных ресурсов была принята рекомендация еще на две недели сохранить с минимальными корректировками ранее установленный режим пропуска воды из водохранилищ Волжско-Камского каскада. Следующее заседание рабочей группы запланировано на первые числа марта.

Между тем, в настоящее время, согласно данным Росводресурсов, в Волгоградское водохранилище поступает больше воды, чем сбрасывается. Так, приток за 15 февраля составил 7970 куб.м/с, а сбросной расход - 7180 куб.м/с. Увеличение объема сбрасываемой воды в РусГидро ранее объясняли как раз с критической наполненностью водохранилищ Волжского-Камского каскада. Это явление стало причиной редкого для региона явления, которое еще называют «зимним паводком».



