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Экология
 05.12.2017 13:32

Вернувшийся в зоодворик волгоградского мужского монастыря розовый фламинго получил Ник



Сегодня в зоодворик волгоградского мужского Свято-Духового  монастыря после трехнедельного карантина вернулся розовый фламинго, которого в октябре нашли на одном из водоемов Палласовского района Волгоградской области. Как рассказал  ИА «Высота 102» отец Василиск, за время, проведенное в ветлечебнице доктора Чулковой, ослабленная птица, получив порцию витаминов, поправилась на целый килограмм и теперь весит 2,7 килограмма. Сейчас для постоянного места жительства теплолюбивой птицы ищут зоопарк в соседних регионах, так как волгоградский климат ей не совсем подходит. Определились и с именем для нового питомца: хотя жители Палласовского района предложили назвать птицу Октябренком, уже в монастыре ей придумали имя Ника. Однако, так как пол фламинго еще не определен, то имя сократили на одну букву. Сейчас питомец чувствует себя хорошо и с любопытством осваивается в вольере. Окраска Ника сейчас больше серая, но, когда он взмахивает крыльями, под ними можно увидеть розовые перья. Кормить птицу будут специальным сбалансированным готовым кормом – один мешок уже привезли из Москвы, так как у розового фламинго – особый сложный рацион. А розовый цвет птица приобретает потому, что питается в водоемах  рачками, которые и придают ей необычный окрас. 
Напомним, розовый фламинго был обнаружен местными жителями на одной из рек Палласовского района около поселка Красный Октябрь. Птица отбилась от стаи и не могла улететь в теплые края на зимовку, зато вполне могла стать добычей хищных птиц или зверей. Для ее отлова, который был организован специалистами облкомприроды и природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», придумали целую спецоперацию. Так, фламинго нельзя было ловить обычной сетью из-за риска сломать хрупкие конечности. С большим трудом нашли специалиста, который смог это сделать с помощью так называемой выстреливающей сети. Но операция прошла успешно и птица не пострадала. После этого ее передали на "ответственное хранение" в зоодворик мужского монастыря. 

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Медицинские учреждения Камышинского района Волгоградской области безвозмездно получили порядка 1832 упаковок медицинских препаратов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, бесценный груз был передан прямо в стенах ЦРБ Камышинского района депутатом Госдумы от Волгоградской области Анной Кувычко. Лекарства необходимы для лечения тяжелых заболеваний: это противосудорожные, противоопухолевые, нейролептики, противопаркенсонические, противовирусные (для лечения гепатитов «С» и «В»). Медицинские препараты распределены между профильными отделениями ГБУЗ ЦГБ, ГБУЗ г. Камышина «Городская больница №1», ГБУЗ КДГБ, ГБУЗ «ВОКОД» Камышинский филиал, ГБУЗ ВОКПБ №2 Камышинский филиал и будут использоваться при оказании специализированной медицинской помощи пациентам всех...
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Происшествия 05.12.2017 09:28

Пять овец похитили скотокрады с животноводческой точки неподалеку от села Верхний Балыклей в Быковском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что увидел связанную овцу, лежащую рядом с загоном. Прибывшие на место правоохранители задержали 3 человек. Ими оказались двое жителей Быковского района и один ранее судимый уроженец Фроловского района. Выяснилось, что злоумышленники выходили на дело несколько ночей подряд. За это время они успели украсть не только пять голов мелкого рогатого скота, но и забить его, а мясо продать на рынке. Погубила преступников жадность - их поймали на краже шестой овцы....
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Швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA направила заявление в арбитражный суд Волгоградской области о признании АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» банкротом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте арбитражного суда Волгоградской области, пока неизвестно, какой долг вменяет компания «Красному Октябрю», к тому же нет информации, принято ли данное заявление к производству. Напомним, учредителями швейцарской компании Red October International являются скрывающийся сегодня за границей Дмитрий Герасименко и украинский олигарх Игорь Коломойский. По сведениям информагентства, беглый фигурант пяти уголовных дел никогда не скрывал своих тесных связей с Коломойским. Так, в частных беседах он...
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Волгоградцы смогут приобрести билеты на определенные матчи ЧМ-2018 Сегодня стартует второй этап продаж билетов на главный турнир FIFA - чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию организаторов турнира, продажа билетов возобновится сегодня в 12.00 по московскому времени. Болельщики из Волгограда и со всего мира смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Второй этап продаж будет разделен на два периода. С сегодняшнего дня будут приниматься заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством...
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Политика 05.12.2017 09:05

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Экономика 05.12.2017 09:01

Главного налоговика просят оставить в Волгоградской области Руководитель УФНС России по Волгоградской области Роману Иванову могут продлить полномочия на посту главы фискального управления региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, с соответствующим письмом губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обратился к министру финансов РФ – Антону Силуанову. Именно в полномочиях этого ведомства является назначение руководителей региональных структур ФНС. Напомним, Роман Иванов, государственный советник Российской Федерации 2 класса работает в налоговых органах с 1994 года – начинал карьеру в районных налоговых инспекциях, а в 2012 году уже замещал должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Волгоградской области. В январе 2013 года  в соответствии...
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Общество 05.12.2017 05:21

На «Доску позора» номинированы жители дома №47 по ул. Двинской в Волгограде Волгоградцы, проходившие мимо дома №47 по ул.Двинской, обратили внимание на скопление мусора около этого и соседнего домов. Как рассказали ИА «Высота 102» читатели, бытовые отходы в большом количестве наблюдаются под окнами только этих двух жилых зданий, тогда как уже недалеко от данного места территория, где располагаются мусорные контейнеры, гораздо чище.  «Может, жители этих домов просто не доходят до контейнеров и выкидывают мусор из окон?», - задаются вопросом наши читатели. «Если это так, то предлагаем номинировать на «Доску позора» тех, кто мусорит там, где живет». 
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Аналитика 04.12.2017 20:04

Смотрите сегодня в программе: о возможной катастрофе на ВМК «Красный Октябрь» рассказал бывший генеральный директор предприятия. Организация преступного сообщества?: над двумя депутатами гордумы, подозреваемыми в мошенничестве, нависла угроза нового обвинения. Это было круто: музыканты группы ДДТ и легендарный Юрий Шевчук дали в Волгограде душевный и зажигательный  концерт. Детское время: волгоградские школьники опередили взрослых в деле подготовки проведения референдума о выборе часового пояса. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.  ...
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