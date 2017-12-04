





Сегодня в зоодворик волгоградского мужского Свято-Духового монастыря после трехнедельного карантина вернулся розовый фламинго, которого в октябре нашли на одном из водоемов Палласовского района Волгоградской области. Как рассказал ИА «Высота 102» отец Василиск, за время, проведенное в ветлечебнице доктора Чулковой, ослабленная птица, получив порцию витаминов, поправилась на целый килограмм и теперь весит 2,7 килограмма. Сейчас для постоянного места жительства теплолюбивой птицы ищут зоопарк в соседних регионах, так как волгоградский климат ей не совсем подходит. Определились и с именем для нового питомца: хотя жители Палласовского района предложили назвать птицу Октябренком, уже в монастыре ей придумали имя Ника. Однако, так как пол фламинго еще не определен, то имя сократили на одну букву. Сейчас питомец чувствует себя хорошо и с любопытством осваивается в вольере. Окраска Ника сейчас больше серая, но, когда он взмахивает крыльями, под ними можно увидеть розовые перья. Кормить птицу будут специальным сбалансированным готовым кормом – один мешок уже привезли из Москвы, так как у розового фламинго – особый сложный рацион. А розовый цвет птица приобретает потому, что питается в водоемах рачками, которые и придают ей необычный окрас.

Напомним, розовый фламинго был обнаружен местными жителями на одной из рек Палласовского района около поселка Красный Октябрь. Птица отбилась от стаи и не могла улететь в теплые края на зимовку, зато вполне могла стать добычей хищных птиц или зверей. Для ее отлова, который был организован специалистами облкомприроды и природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», придумали целую спецоперацию. Так, фламинго нельзя было ловить обычной сетью из-за риска сломать хрупкие конечности. С большим трудом нашли специалиста, который смог это сделать с помощью так называемой выстреливающей сети. Но операция прошла успешно и птица не пострадала. После этого ее передали на "ответственное хранение" в зоодворик мужского монастыря.



