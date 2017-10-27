Следственный эксперимент по делу о жестоком убийстве двух девушек проходит в Волжском, сообщает ИА "Высота 102". Территория в районе улицы Пушкина, недалеко от остановки общественного транспорта была оцеплена сотрудниками полиции за несколько часов до прибытия следственно-оперативной группы и конвоя с подозреваемым в убийстве рецидивистом Александром Масленниковым. Действия правоохранителей привлекли внимание населения - заранее на место стали стекаться волонтеры, принимавшие участие в поисках тел девушек, и местные жители, которых потрясло совершенное преступление. Когда подозреваемого привезли к району будущего следственного эксперимента, люди из толпы начали выкрикивать слово "убийца". Вчера стало известно, что Масленников, задержанный в Московской области, признался в том, что убил двух жительниц Волжского и показал на карте, где закопал их тела. Расчлененные останки были обнаружены в указанном месте, глубоко закопанными. Убийца тщательно замаскировал захоронение листьями. Как рассказали ИА "Высота 102" волонтеры, во время поисков район лесополосы вблизи улицы Пушкина и близлежащего островка из зарослей камышей и деревьев они прочесывали неоднократно. Поиски велись и в соседней березовой роще, но ничего обнаружено не было.

Пропажа в Волжском 13 октября двух девушек - Дарьи Лабутиной и Ольги Шапошниковой, вызвала большой общественный резонанс. Так как в последний раз волжанок видели в компании Александра Масленникова - ранее неоднократно судимого за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и разбой, он был объявлен в розыск, как подозреваемый в убийстве. Вчера рецидивист был этапирован в Волгоград из Московской области, где был задержан в ходе спецоперации.



