Обманутые дольщики в Волгограде требуют гарантий по достройке их домов









Сегодня в Волгограде проходят митинги обманутых дольщиков, присоединившихся к всероссийской акции. Как сообщает ИА «Высота 102», первыми свои требования высказали дольщики ЖК «Парк Европейский». Представители инициативной группы сообщили информагентству, что на митинг, который прошел на площадке перед отделом продаж на стройке ЖК «Парк Европейский» в Кировском районе, собралось порядка 200 человек, многие пришли с детьми. Люди отмечают, что хотят, чтобы представители власти озвучили конкретные сроки по достройке их домов, а также ждут письменных гарантий от инвесторов и властей по завершению строительства долгостроев. Дольщики также сообщают, что банки продолжают отказывать им в предоставлении отсрочки или реструктуризации ипотечных кредитов, хотя власти просили банкиров пойти навстречу обманутым людям.

Во второй половине дня еще один санкционированный митинг пройдет на площади Ленина. Сюда, как ожидается, придут обманутые дольщики ЖК «АхтубаСитиПарк». Их планируют поддержать дольщики ЖК «Доминант» и ЖК «Парк Европейский».

Напомним, на этой неделе в областной думе прошел парламентский час, посвященный проблеме обманутых дольщиков. Заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина сообщила, что хотя для некоторых жилых комплексов застройщиков удалось найти, сложной остается ситуация с ЖК «Европейски» и ЖК «Доминант». Что касается комплекса «АхтубаСитиПарк», то в настоящее время ведутся переговоры с банком «Российский капитал» и СК «34», входящей в группу компаний, достаивавших дома, оставшихся после обанкротившейся фирмы «СУ-155». Как известно, сейчас застройщикам, которые берутся за достройку проблемных объектов, выделяются земельные участки в качестве мотивации этой работы. Но в администрации региона и областной думе рассматриваются и другие варианты привлечения инвесторов и застройщиков – это возможная помощь в прокладке коммуникаций, предоставление земли для строительства не только жилых домов, но и других объектов – торговых комплексов, ресторанов и т.д. Также ведутся переговоры с правительством России по поводу возможного выделения федеральных земель компаниям, которые будут участвовать в застройке проблемных домов.

По итогам парламентского часа было решено создать рабочую группу по проблемам обманутых дольщиков в региональном парламенте. К этой работе пожелали подключиться и несостоявшиеся новоселы, а также представители всех фракций в областной думе.



