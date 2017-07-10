



До конца июля текущего года на дорогах в Волгоградской области будет установлено 55 стационарных комплексов для фиксации нарушений ПДД. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, работы по установке камер фото- и видеофиксации проводятся в Волгоградской области в рамках реализации государственного контракта по модернизации и развитию системы видеонаблюдения, заключенного администрацией региона 10 марта текущего года. В мае было установлено и введено в эксплуатацию 20 таких комплексов для фиксации правонарушений. Из них 5 - в Красноармейском районе, в Советском районе – 2, в Ворошиловском районе – 3, в Дзержинском районе – 2, в Центральном районе – 2, в Краснооктябрьском районе – 1, в Тракторозаводском районе – 2, в Волжском – 3. Они выявляют нарушения скоростного режима и проезда перекрестка, такие как пересечение стоп-линии и проезд на запрещающий сигнал светофора. Перед комплексами установлены дорожные знаки дополнительной информации 8.23 "Фотовидеофиксация".



