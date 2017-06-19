







Конкурс профессионального мастерства организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на звание «Лучший по профессии» по направлению «Электроэнергетика» собрал лучших рабочих четырёх теплоэлектростанций волгоградского региона.

Как сообщает ИА "Высота 102", трехдневные состязания начались после торжественной церемония открытия, напутствия конкурсантов от лица ветеранов энергетики и руководителей "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго".

Особенностью очередного – девятого конкурса, стало место его проведения. Впервые он проходил на базе высшего учебного заведения – НИУ «МЭИ» в городе Волжском. Принимающая энергетиков из Волгограда, Камышина и Волжского сторона обеспечила все необходимые условия для проверки теоретических знаний и практических навыков конкурсантов.

А это – проверка знаний нормативно-технической документации, пуск моноблока, ликвидация аварийной ситуации, моделирование оперативных переключений, оказание первой помощи при несчастном случае, выполнение технологических операций по эксплуатации КИПиА. При выполнении всех этих заданий использовались стенды, тренировочные комплексы и тестовые программы.

По мнению председателя конкурсной комиссии, заместителя генерального директора – главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Олега Седлецкого, все конкурсанты боролись за победу в равных условиях и показали высокий профессионализм.

Со своей стороны, участники конкурса отметили высокий уровень конкуренции, для них очень важным стал обмен опытом со своими коллегами. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций Волгоградской ТЭЦ-2 Андрей Прохоренков признал, что накал борьбы до последней минуты сохранил интригу: кто же станет победителем? Аппаратчик химводоочистки электростанции Волжская ТЭЦ Юлия Иваненко отметила высокий уровень организации конкурса.

Интрига действительно сохранялась до конца конкурса. И его результаты, как отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин, показали готовность работников станций к эффективной работе и применению ими новых технологий. Каждый конкурсант показал, что конкурентоспособен, готов к социальной и профессиональной мобильности.

По итогам конкурса в номинации «Старший машинист котельного оборудования» 1 место занял Александр Соловьев, Волгоградская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

В номинации «Машинист центрального теплового щита управления котлами» лучшим стал Алексей Ушаков, ВТЭЦ ООО «Тепловая генерация г. Волжского».

В номинации «Старший машинист турбинного отделения» 1 место присуждено Константину Марышеву - Волгоградская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Лучшим по специальности «Машинист центрального теплового щита управления паровыми турбинами» стал Вадим Михеев, Волжская ТЭЦ ООО «Тепловая генерация г. Волжского».

Первое место в номинации «Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции» занял Андрей Емцев Волжской ТЭЦ ООО «Тепловая генерация г. Волжского».

В номинации «Аппаратчик химводоочистки электростанции» на звание лучший по профессии 1 место заняла Юлия Иваненко, Волжская ТЭЦ ООО «Тепловая генерация г. Волжского».

В номинации «Электромонтер по обслуживанию оборудования электростанции» по итогам соревнования 1 место завоевал Никита Зотов, Волжская ТЭЦ ООО «Тепловая генерация г. Волжского».

Теперь победителям предстоит защищать честь компании в соревнованиях федерального уровня.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».





























