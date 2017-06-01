Третьеклассник поразил педагогов волгоградского политеха техническими знаниями

Слушатель факультета довузовской подготовки ВолгГТУ, учащийся 3-го класса гимназии №1 областного центра Иван Коробов занял первое место со своей работой «Устройство блока питания. Необходимость его использования при эксплуатации электроприборов». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, на конкурс, организованной департаментом по образованию администрации Волгограда, в рамках прошедшей VI Международной учебно-практической конференции «Первые шаги», была представлена действующая модель устройства. А продемонстрированные юным исследователем знания принципа работы устройства, методов расчета электрических параметров и выбора электронных компонентов не оставили равнодушными членов жюри конкурса.

Как отметили в университете, в рамках работы факультета довузовской подготовки школьники осваивают секреты «паяльных работ», исследования и расчета электрических цепей и сборки электронных и роботизированных устройств, получают навыки программирования, создания своих презентаций и видеоматериалов. По итогам 2016/17 учебного года по программе «Медицинские измерительные системы и робототехника», более 30 школьников Волгограда прошли обучение по базовым модулям этой программы, собрав свои первые электронные устройства.