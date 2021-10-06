Через несколько дней женщины предприняли еще одну попытку, и на этот раз им удалось застать ярмарку на прежнем месте. Продавцы согласились с претензией покупательницы и вежливо попросили написать заявление на возврат, что и было сделано. Затем женщине выдали чек и дали контактные номера магазина. «Моей маме пообещали отдать деньги и сказали придти за ними через несколько дней», - рассказала Дарья. По ее словам, в тот же день передвижная ярмарка вместе с продавцами исчезла, а оставленные номера телефонов стали недоступными.

Жительнице Волжского продали за 14 900 рублей куртку из дерматина вместо обещанной телячьей кожи на передвижной ярмарке и не возвращают деньги. Как сообщила ИА «Высота 102» дочка обманутой покупательницы Дарья, когда они захотели вернуть куртку и забрать свои средства, ярмарки уже не было. «Их просто след простыл», - рассказала собеседница агентства.

В начале октября обманутая волжанка узнала, что ярмарка работает, но уже по другому адресу. «Когда мы снова пришли и сказали про возврат денег, нам не отказали. Нас во второй раз попросили написать заявление на возврат», - рассказала женщина. По ее словам, мама отказалась заполнять бланк повторно и предъявила продавцам документ, который был подписан ранее, а также чек на возврат товара. Продавец ответила, что хозяин ярмарочного магазина уже поменялся, поэтому они могут не возвращать деньги за давно проданный товар. Однако, по словам пострадавшей женщины, на предоставленном повторно чеке на возврат был указан всё тот же индивидуальный предприниматель.

Возмущенные женщины решили вызвать полицию, и продавцы тут же закрыли дверь магазина на ключ. «Нас не выпускали и никого не впускали», - рассказала Дарья. Приехавших полицейских всё же впустили в магазин. Пытаясь разобраться в ситуации, они позвонили руководству магазина по озвученным продавцом номеру, но трубку так никто не взял. Позже женщины проехали с сотрудниками полиции в дежурную часть и написали заявление. Когда они возвращались домой, ярмарки курток уже не было на месте - гирлянды из шариков и рекламные вывески исчезли. На данный момент денег пострадавшим так никто и не вернул.

В ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, полиция выезжала на адрес и зарегистрировала вызов. Сейчас проведение проверки поручено службе участковых.