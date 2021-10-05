В Волгоградской области от коронавируса за сутки умирают десятками

Общество 05.10.2021 14:15
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05.10.2021 14:15
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончались 20 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Выявлено 362 новых подтвержденных случая заболевания - этот показатель меньше, чем сутками ранее.
Всего от COVID-19 в Волгоградской области за время пандемии скончались 2899 человек. Выявлено 93,8 тысячи случаев заболевания инфекцией нового типа.
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