В Волгоградской области от коронавируса за сутки умирают десятками





За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончались 20 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. Выявлено 362 новых подтвержденных случая заболевания - этот показатель меньше, чем сутками ранее.

Всего от COVID-19 в Волгоградской области за время пандемии скончались 2899 человек. Выявлено 93,8 тысячи случаев заболевания инфекцией нового типа.



