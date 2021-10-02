В Волжский поступили автобусы из Москвы

Общество 02.10.2021 11:17
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02.10.2021 11:17
В Волжский прибыли 9 автобусов марки «ЛиАЗ» для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Это первая партия из 20 машин, переданных Волжскому на безвозмездной основе мэрией Москвы, пояснили ИА "Высота 102" в мэрии.
Сейчас они находятся в автоколонне № 1732, где пройдут техосмотр и диагностику. Автобусы марки «ЛиАЗ» предназначены для крупных городов с интенсивным пассажиропотоком. Просторные и комфортные салоны оборудованы системами видеонаблюдения.
Ранее Волжский получил 15 списанных трамваев из Москвы. Один из них позднее загорелся прямо на маршруте.
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