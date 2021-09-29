Общество

Фоторетушь – что это и как используется на практике?

Общество 29.09.2021 12:05 Реклама
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29.09.2021 12:05 Реклама


Обработка фотографий перестала быть чем-то неординарным и очень сложным. Некоторые виды обработки стали доступны простым людям, владеющим лишь основами работы на компьютере. Программисты создают приложения, которые помогают даже новичкам сделать свои фотографии более красивыми и качественными. Этому способствуют нейросетевые методы обработки фотографий. Такой есть, например, у фоторедактора Picverse от российской компании Movavi.
Самой большой популярностью пользуется такая операция, как портретная фоторетушь. Главное, о чем стоит помнить при фоторетуши, не стоит сильно переусердствовать. Иногда достаточно всего нескольких маленьких штрихов, чтобы получить идеальный результат. Если речь идет о портрете, то чаще всего коррекции поддаются мимические морщины, которые убирают при помощи специальной кисти. Сначала требуется настроить размер кисти, интенсивность мазков, мягкость, только после этого начать выполнять работу над морщинами до их полного исчезновения.
Второе место по частоте запросов ретуширования занимают синяки под глазами и на других участках кожи. Их, как и в реальности, скрывают тональным кремом, то есть правильно подобранным оттенком. Если кожа после операции становится слишком блестящей, можно применить специальный инструмент для придания матовости.
В завершении ретуширования можно добавить выразительности взгляду и нанести на губы немного помады. Если фон фотографии вас не устраивает, либо вашей задачей является создание коллажа, можно применить функцию замены фона. Таким образом, задний план станет намного интереснее и будет соответствовать теме коллажа.
Волосы – извечная проблема фотографов
В случае редактирования, как ни странно, самым сложным элементом становится ретушь волос. Вообще, обработка волос на фото или видео по сей день сложная задача даже для фильмоделов, с их огромными бюджетами. Разработчики фоторедакторов придумали для данной операции специальную кисть, с помощью которой можно прорисовать отдельные пряди и даже волоски, уточнить края прически и придать ей совершенный вид.
Чистка фотографий
Если на снимке обнаружился лишний объект, то его можно выделить и удалить при помощи такого инструмента, как «волшебная палочка», предназначенного разработчиками специально для удаления таких элементов. Затем вручную можно задать нужные параметры яркости и контраста, баланса белого и так далее.
Виды ретуши
Существует несколько основных видов фоторетуши:
• легкая;
• сложная или детальная;
• художественная обработка.
Легкая фоторетушь придает фотографиям больше яркости, контраста, что делает возможной печать и дельнейшую работу со снимками. Детальная фоторетушь предполагает проработку каждой мелкой детали. Это трудоемкий процесс, который занимает порой до нескольких часов для одного снимка. Сюда входи  работа над пластикой фигуры и ее доведения до идеала, добавление выразительности взгляду, удаление лишних пятен и деталей на фоне, создание стилизации фотографии, где это необходимо.
Фотомонтаж или художественная обработка снимков включает полную замену фона, одежды, подстановка лиц других людей, добавление спецэффектов. Такая обработка способна изменить фотографию до неузнаваемости и занимает еще больше времени.
Фото с сайта https://ru.depositphotos.com/

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