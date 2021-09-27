Волжским школьникам рассказали о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги





В рамках месячника «Безопасную железную дорогу – детям» на железнодорожном вокзале Волжский состоялось профилактическое мероприятие для учащихся близлежащей школы №1. Его провели представители ПривЖД, транспортной полиции и Волгоградского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС.

В начале встречи железнодорожники провели экскурсию по вокзальному комплексу и рассказали об особенностях работы его сотрудников. В зале ожидания школьников проинформировали о правилах безопасного поведения на железнодорожных станциях и в поездах. Особое внимание было уделено основам электробезопасности. Детям напомнили, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. Для закрепления полученных знаний была организована блиц-викторина «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!».

В завершение встречи школьникам вручили тематические сувениры ОАО «РЖД» и памятки.

Напомним, мероприятия в рамках профилактического месячника «Безопасную железную дорогу – детям», организованного Приволжской железной дорогой, проводятся с 1 по 30 сентября.







