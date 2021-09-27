Волжским школьникам рассказали о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

Общество 27.09.2021 20:01 Новости компаний
0
27.09.2021 20:01 Новости компаний
В рамках месячника «Безопасную железную дорогу – детям» на железнодорожном вокзале Волжский состоялось профилактическое мероприятие для учащихся близлежащей школы №1. Его провели представители ПривЖД, транспортной полиции и Волгоградского техникума железнодорожного транспорта – филиала РГУПС.
В начале встречи железнодорожники провели экскурсию по вокзальному комплексу и рассказали об особенностях работы его сотрудников. В зале ожидания школьников проинформировали о правилах безопасного поведения на железнодорожных станциях и в поездах. Особое внимание было уделено основам электробезопасности. Детям напомнили, что на объектах железнодорожного транспорта категорически запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и цистерн. Для закрепления полученных знаний была организована блиц-викторина «На пути железнодорожном – будь предельно осторожен!».
В завершение встречи школьникам вручили тематические сувениры ОАО «РЖД» и памятки.
Напомним, мероприятия в рамках профилактического месячника «Безопасную железную дорогу – детям», организованного Приволжской железной дорогой, проводятся с 1 по 30 сентября.
Реклама
Ушедшего в Госдуму экс-мэра Волгограда сделают Почетным гражданином27.09.2021 17:12
Общество 27.09.2021 17:12
Из-за всплеска ОРВИ в Волгоградской области закрыта школа и 178 классов27.09.2021 16:14
Общество 27.09.2021 16:14
Волгоградское УФАС дало «зеленый свет» возвращению горе-подрядчика на стройку детсада27.09.2021 14:34
Общество 27.09.2021 14:34
Школы и вузы Волгоградской области готовят к переводу на дистант27.09.2021 11:55
Общество 27.09.2021 11:55
Троллейбусы в Волгограде хотят оставить без кондукторов27.09.2021 11:29
Общество 27.09.2021 11:29
УК «Жемчужина»: стремимся к порядку и качеству27.09.2021 10:51
Общество 27.09.2021 10:51
Волгоградский аэропорт затевает грандиозную переделку27.09.2021 10:40
Общество 27.09.2021 10:40
Чиновники все выходные ловили безмасочников в Волгоградской области27.09.2021 09:37
Общество 27.09.2021 09:37
Льготная против Семейной: чем отличаются две главные ипотеки с господдержкой27.09.2021 08:25
Общество 27.09.2021 08:25
«Денег нет, но вы рожайте»: волгоградец требует возвращения льгот по оплате за детский сад26.09.2021 19:26
Общество 26.09.2021 19:26
В Волгограде исторический корпус Центрального рынка потрескался после ремонта26.09.2021 17:07
Общество 26.09.2021 17:07
Волгоградская область оказалась на предпоследнем месте в России по количеству парковок26.09.2021 15:03
Общество 26.09.2021 15:03
Подрядчика ремонта школы с прохудившейся крышей в Волжском вызвали «на ковер»26.09.2021 11:29
Общество 26.09.2021 11:29
Поджигатели взбунтовались против вышек сотовой связи в Волгограде25.09.2021 20:01
Общество 25.09.2021 20:01
Жители «голого» дома в Волгограде кричат о помощи25.09.2021 17:54
Общество 25.09.2021 17:54
Реклама