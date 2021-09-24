Общество

Волгоградская подземка отбивается от предписания УФАС

Общество 24.09.2021 13:02
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24.09.2021 13:02


МУП "Метроэлектротранс" обжаловало предписание УФАС по Волгоградской области о принятии мер по возврату имущества, переданного предпринимателю в аренду. Как сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области, предварительное заседание по делу назначено на конец сентября.
В июле текущего года антимонопольное ведомство признало МУП "Метроэлектротранс" нарушившим закон о защите конкуренции при сдаче помещений станции "Профсоюзная" в аренду.  Многочисленные нарушения, как сообщало УФАС, были выявлены при заключении самого договора, а также в дополнительном соглашении, в связи с чем признали МУП "Метроэлектротранс"  Волгограда нарушившим ст. 17.1 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ. МУП было выдано предписание о принятии мер по возврату имущества предприятию.
Однако МУП "Метроэлектротранс" посчитало, что закон не нарушало и обжаловало предписание. Договор аренды помещения в переходе на станции "Профсоюзная" является действующим и, как утверждают представители МУП, арендатор условия договора исполняет надлежащим образом. Кроме того, в рамках исполнения договора арендатором смонтированы и благоустроены в архитектурно-художественном стиле Волгограда торговые объекты, созданы рабочие места, своевременно вносится арендная плата и иные платежи.

Ранее, напомним, в скандальной истории с "захватом" подземного перехода станции "Профсоюзная" разбирались совместно прокуратура и УФАС. В антимонопольном ведомстве установили, что и договор аренды, и дополнительное соглашение с индивидуальным предпринимателем в ноябре прошлого года были заключены не на условиях аукционной документации. Так, и документация, и проект договора предусматривали, что имущество передается в течении 30 дней с момента подписания договора (т.е. до 05.12.2020). Однако в заключенном договоре предусмотрено уже 60 дней на передачу имущества. Фактически же оно  было передано только 09.02.2021, т.е. по истечении 90 дней с момента подписания договора. И лишь с этого момента начался срок действия договора и оплата арендной платы, что также не соответствует аукционной документации. При этом в течении этих 3-х месяцев будущий арендатор возводила торговые павильоны, не оплачивая арендной платы, а также затраченной электроэнергии. В антимонопольном органе, где возбудили дело по данному факту, выражали недоумение "непонятной" щедростью муниципального предприятия при том, что арендная плата за месяц составляет  65 тысяч рублей.
В обосновании заявления МУП указано, что департамент муниципального имущества администрации Волгограда в апреле 2020 года дал согласие предприятию на передачу в аренду в подземном переходе на станции "Профсоюзная" части муниципального имущества площадью 130 кв.м. В сентябре был объявлен аукцион, по результатом которого был заключен договор аренды с ИП Эктовой Э.С. Впоследствии дополнительным соглашением стороны изменили площадь предоставленного в аренду имущества, уменьшив ее на 20 кв.м., и, соответственно, скорректировали сумму арендной платы. В МУП "Метроэлектротранс№ считают, что заключение дополнительного соглашения не противоречит требованиям законодательства, а лишь устраняет технические ошибки и описки относительно сданного в аренду имущества.

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