Общество

Жители «голого» дома в Волгограде кричат о помощи

Общество 25.09.2021 17:54
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25.09.2021 17:54


Жильцы печально известного «голого» дома №30 по ул. 51-Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда вновь обратились с просьбой решить их наболевший вопрос по поводу отсутствия фасадной плитки на их многоэтажке. Как сообщили они редакции ИА «Высота 102», которое не раз рассказывало об этой вопиющей ситуации, люди опять «пошли по чиновничьему кругу» и снова их футболят из одной инстанции к другой. На дворе осень, дожди, с ужасом жильцы дома ждут зимы, так как утеплитель без защитного слоя пришел в негодность, и есть вероятность, что стены промерзнут, и сотни семей получат еще больше проблем. 

В своих обращениях волгоградцы напоминают чиновникам и прокурорам о том, что их дом был сдан в эксплуатацию 31 декабря 2013 года со многими недоделками: 100% брак в работе по устройству вентфасада, не выполнены отделочные работы в подъездах, молниезащита, наружное освещение и благоустройство, отделочные работы в квартирах, предусмотренные проектом и договорами долевого строительства.
Они многократно обращались с жалобами на застройщика ООО «Энергопром» и его учредителя Алексея Щербина в администрацию Дзержинского района, облстройнадзор, прокуратуру региона, приемную партии «Единая Россия», к депутату Государственной Думы. И даже несколько судов состоялось, в результате которых на ООО «Энергопром» была возложена обязанность устранить нарушения. В конце 2017 года застройщик пообещал устранить недоделки к марту 2018г., … к июню 2018г., … к сентябрю 2018г. Но решение суда до сих пор не выполнено, а жильцы дома и сегодня, в который раз, по их собственным словам, попали под «бюрократический футбол». 
«Из инспекции госжилнадзора Волгоградской области нам перечислили положения градостроительного кодекса, а затем пояснили, что проверка по факту ненадлежащего состояния дома не проводилась, так как мы не по форме обращение написали.
«…Обращение направлено в электронной форме без использования средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации», - цитируют жильцы ответ чиновницы. - А когда всё сделали по всем правилам, получили ответ, датированный 20 сентября 2021 года и подписанный заместителем руководителя ведомства Татьяной Гордеевой. В нем говорится: «В соответствии с решением суда №А12-52177/2015  от 25.01.2016 года  ООО «Энергопром» в течение 6 месяцев с момента вступления в законную силу безвозмездно должен устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада МКД». 

Но такие разъяснения мы получали и год назад, и два, и  три, и пять, - разводят руками жители. - У нас кипы таких ответов. Ну а далее сообщили, что наше обращение отправлено в мэрию Волгограда «для рассмотрения в пределах полномочий, принятия необходимых мер и ответа заявителю». Собственники квартир получили ответ и из прокуратуры Дзержинского района, в котором говорится, что «работы по облицовке фасада многоквартирного дома №30 по ул. 51-й Гвардейской возобновлены. Исполнение данных решений находится на контроле прокуратуры».

Однако горожане утверждают, что никакого ремонта нет. Они до сих пор не понимают, зачем принимали дом с вопиющими недоделками, как и кто покрывает застройщика ООО «Энергопром» и помогает уйти от ответственности его учредителю Щербину. 
«Ну почему наш несчастный дом не стоит в центре? В  этом случае его бы сразу же поставили на настоящий, действенный контроль, давным-давно привели бы в порядок и не издевались столько лет над людьми», - заключили собственники квартир. 
Напомним, ИА «Высота 102» рассказывала  о ситуации в материалах  «Опасная зона: В Волгограде новая многоэтажка разваливается на глазах жителей», «В Волгограде плита с фасада новой многоэтажки рухнула на автомобиль из Надыма», «Облицовочные плитки с фасада новостройки в Волгограде калечат машины и альпинистов», «Жители голой многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика», «В Волгограде в приемной Медведева взяли на контроль проблемы жильцов «голого» дома», «Инспекцию стройнадзора по Волгоградской области проверяют по поводу «раздетой» многоэтажки», «Приставы предупредили застройщика голого дома в Волгограде об уголовной ответственности» и других. 

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