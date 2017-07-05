Печальная история с рассыпающимся на глазах фасадом многоэтажного дома №30 по улице 51-я Гвардейская получила продолжение. Не прошло и суток после публикации ИА «Высота 102» материала «Опасная зона: В Волгограде новая многоэтажка разваливается на глазах жителей», как в редакцию снова позвонили жильцы злополучной многоэтажки. Они прислали фотографии упавшей накануне вечером фасадной плитки, которая разбила одну из припаркованных машин. Оказалось, что пострадало авто жителей Тюменской области, которые приехали в Волгоград к родственникам в отпуск. Они и представить себе не могли, что вместо отпускного настроения получат такие проблемы. При этом жители высотки утверждают, что счет разбитых автомобилей уже идет на десятки.

Тем не менее, произошедшее в ночь на среду волгоградцы называют чудом, потому что никто из людей не пострадал. Они говорят, что такое «везение», когда ежедневно сыплются облицовочные плитки вниз и минуют людей, не может продолжаться постоянно, и в один прекрасный момент могут пострадать и дети, и взрослые. Не зря же во дворе управляющая компания постоянно ставит таблички: «Осторожно, опасная зона».

Напомним, дом был сдан с массой недоделок в конце декабря 2013 года. Разрешение было подписано бывшим замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым. Застройщиком является ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором господином Щербиным. При этом Щербин игнорирует решение Арбитражного суда Волгоградской области, который еще в январе 2016 года обязал компанию «в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 51-я Гвардейская, 30». До сих пор решение суда не исполнено, а люди пребывают в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих детей.