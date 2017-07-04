Вместо радости одну головную боль получили собственники квартир от сданного в эксплуатацию дома №30 по улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда. Их новое жилье было построено в декабре 2013 года, а выглядит, будто после сталинградской бомбежки. С первых дней проживания в нем люди стали жаловаться на многочисленные недоделки, обращаться в десятки инстанций и ходить по судам.

Каким образом замглавы администрации Волгограда Павел Кутищев выдал разрешение на ввод недостроенного дома, не отвечающего требованиям технических регламентов и проектной документации, – людям непонятно до сих пор. Но главное, и спросить у него это невозможно: из администрации, по словам жильцов, он давно уволился, а проблемы они расхлебывают вот уже 2,5 года. Стены дома менее чем на 50% были утеплены и облицованы, - рассказывают волгоградцы в многочисленных жалобах во всевозможные инстанции. Причем плиткой, которая применяется только для внутренней отделки. Не была выполнена черновая отделка квартир и сантехническая разводка, отсутствовало благоустройство прилегающей к дому территории, не работал лифт и тд, и т.п. Тем не менее до сих пор никто не понес ответственности за моральный и материальный вред, причиненный дольщикам. А буквально через пару месяцев после сдачи дома облицовка фасада стала интенсивно разрушаться: плиты и сейчас продолжают падать на землю практически ежедневно.

Стены многих квартир, оставшиеся без облицовки, в зимнее время промерзают. В некоторых появился грибок. Жить людям в таком доме, по их словам, страшно, так как он опасен. Но жаловаться руководителям управляющей компании ООО «УК «Энергопром» бессмысленно, - говорят они. Все дело в том, что учредителем УК «Энергопром» является господин Щербин, застройщик их многоэтажки. Он и тянет время до заветного истечения гарантийного срока, чтобы «на законном основании» уйти от ответственности. После окончания гарантийного срока средства на восстановление фасада будут целенаправленно собирать с жильцов. И, по их словам, уже сейчас обнаружились действия учредителя в этом направлении.

Примечательно, что в январе 2016 года Арбитражный суд Волгоградской области констатировал, что «работы по устройству вентфасада с облицовкой наружной стороны декоративными панелями из стекломагнезита были проведены застройщиком некачественно, что подтверждается техническим заключением о состоянии строительных конструкций». И обязал ООО «Энергопром», цитируем, «в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. 51-я Гвардейская, 30».

О готовности выполнить решение суда застройщик сообщил и в администрацию города, и в инспекцию строительного надзора по Волгоградской области, и жильцам: выполним работы в апреле - июне 2016 года. Однако все оказалось ложью. Судя по всему, и решение суда не указ для руководства данного застройщика, - убеждены новоселы.

Масса претензий у них и к управляющей компании, которую, как они утверждают, не выбирали. В многочисленных обращениях в прокуратуру, правоохранительные органы, властям они пытаются доказать, что документы были сфальсифицированы. Однако от них отбиваются отписками как от назойливых мух.

О жизни в реально опасной 138-квартирной многоэтажке – в материале информагентства.







