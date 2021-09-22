Общество 22.09.2021 16:21
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22.09.2021 16:21
Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов судится с компанией Facebook из-за своей фамилии, которую социальная сеть воспринимает как оскорбление украинцев. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее извещение о предстоящем процессе опубликовано на сайте Солнцевского районного суда Москвы. Первое заседание состоится 5 октября 2021 года.
Как выяснилось, общение Дмитрия Хохлова с подписчиками в Facebook и в Instagram стало весьма затруднительным из-за того, что пользователи, упоминавшие его в этих сетях, попадали на некоторое время в бан. Почему это происходит, главный тренер и пользователи поняли не сразу. После общения с модераторами выяснилось, что фамилию главного тренера путают с известным выражением, которым иногда называют в России украинцев. Однако баны пользователей продолжились. Теперь этот необычный спор пользователя и социальной сети рассмотрит суд.
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