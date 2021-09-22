В Волгоградской области не успевают хоронить умерших от коронавируса

Общество 22.09.2021 12:42
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22.09.2021 12:42
За минувшие сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались еще 16 человек. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе. Печальная статистика смертей от ковида неизменна уже на протяжении более двух месяцев – ежедневно около полутора десятка человек уходят из жизни, не справившись с инфекцией. Всего в регионе уже 2636 человек скончались по этой причине.
Остается напряженной и ситуация с распространением коронавируса. Так, за минувшие сутки стало известно еще о 340 жителях региона, у которых подтвердился диагноз коронавирусная инфекция.
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