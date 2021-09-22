Общество

Жильцы многоэтажки в центре Волгограда вышли на тропу войны с новой УК

Общество 22.09.2021 13:35
0
22.09.2021 13:35


С заявлением в полицию и прокуратуру обратилась группа жильцов дома №23 по улице Чуйкова с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководства новой управляющей компании «Сириус». Люди обвинили УК в рейдерском захвате их дома, а директора, в частности – в подделке подписей жителей на решении общедомового собрания о выборе обслуживающей организации.
В своем заявлении жильцы во главе с председателем совета дома Николаем Чеботаревым написали, что летом они встречались с директором одной управляющей компании и общим собранием решили выбрать эту УК. По версии жителей, вместо этого в конце июля директор УК «Сириус» Виталий Стеценко сдал в Госжилнадзор поддельные документы, в результате чего управляющая компания фактически захватила дом против воли собственников квартир.
«Никакие помещения ни я, ни сотрудники УК «Сириус» никогда не захватывали и не могли такого сделать, – заявил информагентству Виталий Стеценко. –Чеботаревумышленно идет на провокацию: собравшимся по его просьбе жителям он рассказывает, что «эти люди» [работники УК] хотят забрать ваши квартиры. Любая управляющая компания приступает к управлению МКД только после включения данного дома в реестр лицензий. Чтобы включить дом инспекция Госжилнадзора по Волгоградской области проводит проверку законности представленных документов».
Виталий Стеценко официально был назначен директором УК «Сириус» только 25 июня 2021 года. «В 23-м доме я действительно не проводил собрания, и кто и как собирал документы, мне неизвестно. Однако, когда дом включили в реестр, сотрудники нашей компании сразу включились в работу. Уже тогда некоторые жители предупредили нас о готовящемся противодействии со стороны Чеботарева», – рассказал директор УК «Сириус».
Николай Чеботарев в заявлении в правоохранительные органы называет диверсией и шантажом со стороны УК инцидент с газовым стояком в первом подъезде дома №23. Жилец считает, что сотрудники «Сириуса» намеренно повредили газовую трубу, чтобы оставить людей без газа и горячей воды и вынудить их подписать договор с новой УК.
«В начале августа в УК и мне лично позвонил сотрудник управления жилинспекции с вопросом, почему отключен газ в первом подъезде. Для нас этобыло неожиданно: мы действительно не были в курсе, и к нам жильцы не обращались, – рассказал Стеценко. – Выяснилось, что жилец квартиры №10 почувствовал запах газа и позвонил в аварийную службу АО «Волгоградгоргаз». В строгом соответствии с правилами аварийная перекрыла газ и поставила заглушки для предохранения от самовольного подключения. Было необходимо проверить газовое оборудование о всех квартирах, и сотрудники расклеили объявления».
По словам директора, в назначенный час проверки оборудования Николай Чеботарев и еще несколько жильцов вышли в подъезд и начали мешать работать сотрудникам УК «Сириус». «Из-за этого мы неделю не могли устранить аварию, жильцы сидели без газа и, разумеется, начали жаловаться в жилинспекцию, – подчеркнул Стеценко. – В конце концов, наш персонал сделал свою работу. Интересно, что у Чеботарев не пользуется газом, и эта ситуация никак не повлияла на условия его быта, зато рассказывал другим жильцам, что УК специально отключила газ и разобрала газопровод».
Жители также обвинили директора и его сотрудников во взломе подвала, где находится общедомовой счетчик на отопление, замене замка и передаче ключей жильцу одной из квартир дома №23. «Это уже полный абсурд: Чеботарев считает, что сотрудники УК не могут эксплуатировать инженерные системы дома и спускаться в подвальные помещения для ремонта и подготовки дома к отопительному сезону, – прокомментировал директор УК «Сириус». – На вопрос другого жильца из 17-й квартиры о том, как Чеботарев видит ремонт общедомового стояка отопления, у него ответа не нашлось. Между тем, нам нужно своевременно и качественно подготовить дом к зиме».
Напомним, управляющая компания «Сириус» в августе взяла под управление многоквартирные дома в Центральном районе Волгограда, которые обслуживала в том числе лишенная лицензии УК «Уютный город». Нерадивая фирма бросила пять многоэтажек еще в феврале 2021 года, и с тех пор жилье в центре города пребывало в запущенно состоянии. На сегодняшний день УК «Сириус» продолжает работу в штатном режиме.
Фото с сервиса Яндекс.Карты

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
22.09.2021 15:37
Общество 22.09.2021 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 15:05
Общество 22.09.2021 15:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.09.2021 15:04
Общество 22.09.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 15:02
Общество 22.09.2021 15:02
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 12:42
Общество 22.09.2021 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 12:35
Общество 22.09.2021 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 10:51
Общество 22.09.2021 10:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.09.2021 08:26
Общество 22.09.2021 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.09.2021 08:10
Общество 22.09.2021 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2021 18:01
Общество 21.09.2021 18:01
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2021 16:56
Общество 21.09.2021 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2021 16:50
Общество 21.09.2021 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2021 15:58
Общество 21.09.2021 15:58
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2021 15:40
Общество 21.09.2021 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.09.2021 15:16
Общество 21.09.2021 15:16
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:37
Строительство моста через ерик Осинки под Волгоградом вошло в активную фазуСмотреть фотографии
15:23
«Лицо вроде знакомое»: волгоградцы не узнали местных лидеров системной оппозиции (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Дачникам на заметку: что делать, если СНТ накопило долги за электричествоСмотреть фотографии
15:04
Морозившую и топившую волгоградцев УК лишают лицензииСмотреть фотографии
15:02
Металлические гаражи не попали под амнистию в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:54
УЦН 2.0: «Ростелеком» в Волгоградской области построил в рамках проекта первые базовые станции сотовой связиСмотреть фотографии
13:35
Жильцы многоэтажки в центре Волгограда вышли на тропу войны с новой УКСмотреть фотографии
12:42
В Волгоградской области не успевают хоронить умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
12:35
«Угрозы жизни нет»: Волгоградская епархия просит молитв за митрополита ГерманаСмотреть фотографии
11:23
Москвича с чемоданом черной икры задержали в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Поддали жару: две бани сгорели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:51
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность коллективу «Росгосстраха»Смотреть фотографии
10:29
«Весь салон в осколках»: два пассажира маршрутки ранены в ДТП с тягачом в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:27
Владельца автозаправки в Волгограде поймали на грязном делеСмотреть фотографии
08:26
Многодетную семью священника из Волгоградской области госпитализировали с ковидомСмотреть фотографии
08:10
Волгоградская облдума заказала маски за бюджетный счетСмотреть фотографии
20:38
Экофартук из мусора и платье из газет: Волгоград участвует во всемирной экоакцииСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
«На качестве медпомощи не отразится»: 17 сотрудников больницы в Волгоградской области отстранили из-за отказа прививатьсяСмотреть фотографии
18:01
Суд в Волгограде не разрешил досрочно открыть опечатанный из-за кальяна барСмотреть фотографии
17:40
Проект ликвидации «Белого моря» в Волгограде оценили в 39 млн рублейСмотреть фотографии
16:56
Представители АО «КАУСТИК» участвуют в четырех номинациях областного конкурса «Лучший по профессии»Смотреть фотографии
16:56
Из ковидных госпиталей в Волгоградской области вывезли еще 17 умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
16:50
Волгоградская молодежь размечталась о фонтане и амфитеатре на СХИСмотреть фотографии
16:19
От удара током скончался работник завода в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:04
«Ростелеком» откроет студентам цифровой мирСмотреть фотографии
15:58
Первые пострадавшие от отравления грибами появились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области закрыли Эльтонский ультрамарафонСмотреть фотографии
15:16
Особый противопожарный режим отменяют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:46
Еда на вынос не спасла кафе в Волжском от разоренияСмотреть фотографии
13:43
В "спецоперации" мошенников санитарка из Волгограда потеряла 2,2 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 