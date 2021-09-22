Жильцы многоэтажки в центре Волгограда вышли на тропу войны с новой УК





С заявлением в полицию и прокуратуру обратилась группа жильцов дома №23 по улице Чуйкова с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководства новой управляющей компании «Сириус». Люди обвинили УК в рейдерском захвате их дома, а директора, в частности – в подделке подписей жителей на решении общедомового собрания о выборе обслуживающей организации.

В своем заявлении жильцы во главе с председателем совета дома Николаем Чеботаревым написали, что летом они встречались с директором одной управляющей компании и общим собранием решили выбрать эту УК. По версии жителей, вместо этого в конце июля директор УК «Сириус» Виталий Стеценко сдал в Госжилнадзор поддельные документы, в результате чего управляющая компания фактически захватила дом против воли собственников квартир.

«Никакие помещения ни я, ни сотрудники УК «Сириус» никогда не захватывали и не могли такого сделать, – заявил информагентству Виталий Стеценко. –Чеботаревумышленно идет на провокацию: собравшимся по его просьбе жителям он рассказывает, что «эти люди» [работники УК] хотят забрать ваши квартиры. Любая управляющая компания приступает к управлению МКД только после включения данного дома в реестр лицензий. Чтобы включить дом инспекция Госжилнадзора по Волгоградской области проводит проверку законности представленных документов».

Виталий Стеценко официально был назначен директором УК «Сириус» только 25 июня 2021 года. «В 23-м доме я действительно не проводил собрания, и кто и как собирал документы, мне неизвестно. Однако, когда дом включили в реестр, сотрудники нашей компании сразу включились в работу. Уже тогда некоторые жители предупредили нас о готовящемся противодействии со стороны Чеботарева», – рассказал директор УК «Сириус».

Николай Чеботарев в заявлении в правоохранительные органы называет диверсией и шантажом со стороны УК инцидент с газовым стояком в первом подъезде дома №23. Жилец считает, что сотрудники «Сириуса» намеренно повредили газовую трубу, чтобы оставить людей без газа и горячей воды и вынудить их подписать договор с новой УК.

«В начале августа в УК и мне лично позвонил сотрудник управления жилинспекции с вопросом, почему отключен газ в первом подъезде. Для нас этобыло неожиданно: мы действительно не были в курсе, и к нам жильцы не обращались, – рассказал Стеценко. – Выяснилось, что жилец квартиры №10 почувствовал запах газа и позвонил в аварийную службу АО «Волгоградгоргаз». В строгом соответствии с правилами аварийная перекрыла газ и поставила заглушки для предохранения от самовольного подключения. Было необходимо проверить газовое оборудование о всех квартирах, и сотрудники расклеили объявления».

По словам директора, в назначенный час проверки оборудования Николай Чеботарев и еще несколько жильцов вышли в подъезд и начали мешать работать сотрудникам УК «Сириус». «Из-за этого мы неделю не могли устранить аварию, жильцы сидели без газа и, разумеется, начали жаловаться в жилинспекцию, – подчеркнул Стеценко. – В конце концов, наш персонал сделал свою работу. Интересно, что у Чеботарев не пользуется газом, и эта ситуация никак не повлияла на условия его быта, зато рассказывал другим жильцам, что УК специально отключила газ и разобрала газопровод».

Жители также обвинили директора и его сотрудников во взломе подвала, где находится общедомовой счетчик на отопление, замене замка и передаче ключей жильцу одной из квартир дома №23. «Это уже полный абсурд: Чеботарев считает, что сотрудники УК не могут эксплуатировать инженерные системы дома и спускаться в подвальные помещения для ремонта и подготовки дома к отопительному сезону, – прокомментировал директор УК «Сириус». – На вопрос другого жильца из 17-й квартиры о том, как Чеботарев видит ремонт общедомового стояка отопления, у него ответа не нашлось. Между тем, нам нужно своевременно и качественно подготовить дом к зиме».

Напомним, управляющая компания «Сириус» в августе взяла под управление многоквартирные дома в Центральном районе Волгограда, которые обслуживала в том числе лишенная лицензии УК «Уютный город». Нерадивая фирма бросила пять многоэтажек еще в феврале 2021 года, и с тех пор жилье в центре города пребывало в запущенно состоянии. На сегодняшний день УК «Сириус» продолжает работу в штатном режиме.