Волгоградский медуниверситет откроет новое направление подготовки





С 2022 года Волгоградский государственный медицинский университет начнет подготовку ветеринарных врачей по программам специалитета. Соответствующие изменения внесены в лицензию вуза приказом Рособрнадзора.

«Университет обладает мощной материально-технической базой и научным потенциалом, который позволит реализовать программу на высоком уровне», – отметил ректор Владимир Шкарин.

В образовательной программе предусмотрена возможность обучения специалистов навыкам лабораторной и инструментальной диагностики, оказания хирургической помощи и другим манипуляциям необходимым в работе ветеринарного врача.

Предполагается, что появление нового направления подготовки в медуниверситете позволит развивать и научную деятельность.

«В коллаборации с Научным центром инновационных лекарственных средства ВолгГМУ мы сможем развивать производство биологически активных добавок и лекарственных средств для животных», – рассказал Владимир Шкарин.

Обучаться специальности ветеринарного врача в ВолгГМУ смогут не только российские, но и иностранные студенты, что позволит расширить экспорт образовательных услуг.

Отметим, что в медицинском университете уже несколько лет готовят специалистов по направлению «Биология». После лицензирования программы «Ветеринария» в университете будет реализован полный образовательный и научный циклы.



