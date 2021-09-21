Волгоградский медуниверситет откроет новое направление подготовки

Общество 21.09.2021 10:13
0
21.09.2021 10:13
С 2022 года Волгоградский государственный медицинский университет начнет подготовку ветеринарных врачей по программам специалитета. Соответствующие изменения внесены в лицензию вуза приказом Рособрнадзора.
«Университет обладает мощной материально-технической базой и научным потенциалом, который позволит реализовать программу на высоком уровне», – отметил ректор Владимир Шкарин.
В образовательной программе предусмотрена возможность обучения специалистов навыкам лабораторной и инструментальной диагностики, оказания хирургической помощи и другим манипуляциям необходимым в работе ветеринарного врача.
Предполагается, что появление нового направления подготовки в медуниверситете позволит развивать и научную деятельность.
«В коллаборации с Научным центром инновационных лекарственных средства ВолгГМУ мы сможем развивать производство биологически активных добавок и лекарственных средств для животных», – рассказал Владимир Шкарин.
Обучаться специальности ветеринарного врача в ВолгГМУ смогут не только российские, но и иностранные студенты, что позволит расширить экспорт образовательных услуг.
Отметим, что в медицинском университете уже несколько лет готовят специалистов по направлению «Биология». После лицензирования программы «Ветеринария» в университете будет реализован полный образовательный и научный циклы.
Реклама
В Волгограде власти втихую передали убитую дорогу жителям многоквартирного дома21.09.2021 13:28
Общество 21.09.2021 13:28
Бренд-шеф проектов Джейми Оливера для своих блюд использует Nemoloko21.09.2021 12:36
Общество 21.09.2021 12:36
В Волгограде цена куба доски выросла за два месяца на 4 тысячи рублей21.09.2021 08:32
Общество 21.09.2021 08:32
Ремонт потребовался переданному в Волгоградскую область исследовательскому судну «Виктор Климов»20.09.2021 16:50
Общество 20.09.2021 16:50
Волгоградские чиновники почтили память жертв трагедии в пермском вузе минутой молчания20.09.2021 16:04
Общество 20.09.2021 16:04
«Мы все время боялись сгореть»: жители аварийного дома в Волгограде спасались от огня через окна20.09.2021 14:50
Общество 20.09.2021 14:50
Авиакомпанию «Победа» наказали за голодных пассажиров в волгоградском аэропорту20.09.2021 14:20
Общество 20.09.2021 14:20
Кировский и Советский районы Волгограда соединят новой дорогой за 380 миллионов20.09.2021 13:18
Общество 20.09.2021 13:18
Жалобы на бездействие правоохранительных органов рассмотрят в Волгограде20.09.2021 12:48
Общество 20.09.2021 12:48
В контакт-центр ПФР по Волгоградской области ежедневно поступает более 1000 звонков20.09.2021 12:30
Общество 20.09.2021 12:30
Кафе с самолетом «ЯК-40» попали под снос в Волгограде20.09.2021 08:18
Общество 20.09.2021 08:18
Как арендовать квартиру в Москве на выгодных условиях20.09.2021 07:53
Общество 20.09.2021 07:53
На концерт к храму Александра Невского пришли тысячи волгоградцев19.09.2021 20:38
Общество 19.09.2021 20:38
Патриарх Кирилл почтил память защитников Отечества на Мамаевом кургане19.09.2021 17:24
Общество 19.09.2021 17:24
В Волгоградской области 15 человек умерли от коронавируса за сутки19.09.2021 15:49
Общество 19.09.2021 15:49
Реклама