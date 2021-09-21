В Волгограде цена куба доски выросла за два месяца на 4 тысячи рублей

Общество 21.09.2021 08:32
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21.09.2021 08:32
В Волгоградской области не останавливается рост стоимости доски обрезной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, за период с начала июля этого года по начало сентября стоимость куба доски обрезной выросла с 13541 рубля до 17247 рублей. Таким образом, за два месяца цена этого стройматериала увеличилась почти на 4 тысячи рублей.
Плита древесностружечная теперь стоит 489 рублей за квадратный метр, тогда как в начале июля ее цена была на 30 рублей меньше. А вот металлочерепица c начала июля подешевела на 11 рублей. Если два месяца назад ее средняя цена составляла 531 рубль за квадратный метр, то по последним данным Волгоградстата теперь она стоит 520 рублей.
Напомним, в ФАС РФ на днях заявили о начале масштабных проверок рынков строительных материалов. Это связано с большим количеством заявлений на рост стоимости материалов. В антимонопольной службе РФ отметили, что в настоящее время на внутреннем рынке складываются условия, позволяющие производителям снижать цены. Однако на деле происходит обратное. Производителям пригрозили «соответствующими мерами».
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