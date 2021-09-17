Общество

В Волгограде репетируют световое шоу на стенах Александро-Невского собора

Общество 17.09.2021 22:39
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17.09.2021 22:39


Второй вечер подряд в центре Волгограда репетируют световое шоу, которое состоится 19 сентября на воссозданном соборе Александра Невского. Свидетелями репетиции стали многочисленные волгоградцы, которые поделились фотографиями выведенных на храм лазерных проекций, сообщает «Высота 102». Подобные световые шоу, приуроченные к 800-летию со дня рождения Александра Невского, состоялись в этом году в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
Напомним, освящение Александро-Невского собора и праздничное богослужение состоится 19 сентября. Доступ верующих в храм организован по заявкам от приходов Волгоградской митрополии. Происходящее в храме будут транслировать на выносных экранах на площади Павших борцов. На освящение губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров пригласил Святейшего Патриарха Кирилла, верующие ожидают его визита в воскресенье.
Храм является точной копией 85-метрового собора, взорванного в 1932 году – проект создавался, в том числе, по сохранившимся старым фотографиям. Как выглядело внутреннее убранство прежнего собора Александра Невского – неизвестно, поэтому мастера создали нечто новое, но по всем православным канонам.
Фото: Instagram anka_baranka.

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