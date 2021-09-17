Общество

Волгоградские силовики провели открытый урок для кадетов

Общество 17.09.2021 17:02
0
17.09.2021 17:02


Открытый урок под открытым небом провели сегодня руководители силовых структур Волгоградской области для кадетов специализированных профильных классов. Как сообщили в региональном главке МВД, мероприятие прошло на территории детского юношеского центра в Волгограде в преддверии празднования 80-летия со дня образования 10-ой дивизии НКВД.
За доблесть во время Сталинградской битвы в декабре 1942 года 10-я дивизия НКВД была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование "Сталинградская". Воины дивизии несли гарнизонную службу и были одними из первых, кто встретил врага в Сталинграде. Именем 10-ой дивизии НКВД названа одна из улиц в Центральном районе города.

На открытым уроке кадетам рассказали об участии 10-ой стрелковой дивизии внутренних войск НКВД в Сталинградской битве. Перед центральным входом ГДЮЦ работали историко-познавательные площадки, посвященные Великой Отечественной войне и подвигу воинов дивизии. Кадеты посетили музейно-выставочные экспозиции, рассмотрели макеты стрелково-пулеметного вооружения Красной Армии, медицинское оборудование, попробовали полевую кухню, представили себя в роли танкиста боевой машины, а также стали зрителями моноспектакля. Участников мероприятия приветствовали сотрудники полиции в форме военных лет.

Кадет и их педагогов приветствовали руководители силовых структур региона - региональных управлений МВД, ФСБ, СКР и погранслужбы.  Дети могли задать силовикам интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.

По завершении официальной церемонии перед собравшимися выступили творческие коллективы ГУ МВД России по Волгоградской области и сами кадеты. Ожидается, что в течение трех дней патриотические мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования 10-ой дивизии НКВД, посетят более 1200 кадетов. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
17.09.2021 17:10
Общество 17.09.2021 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.09.2021 16:39
Общество 17.09.2021 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 16:00
Общество 17.09.2021 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 15:54
Общество 17.09.2021 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 15:52
Общество 17.09.2021 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.09.2021 15:01
Общество 17.09.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 12:43
Общество 17.09.2021 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 11:54
Общество 17.09.2021 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.09.2021 11:54
Общество 17.09.2021 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.09.2021 11:14
Общество 17.09.2021 11:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.09.2021 08:45
Общество 17.09.2021 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.09.2021 08:45
Общество 17.09.2021 08:45
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2021 17:51
Общество 16.09.2021 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2021 17:21
Общество 16.09.2021 17:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.09.2021 16:53
Общество 16.09.2021 16:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:46
В скандальной истории с проектированием водовода в Палласовке оказались «подводные камни»Смотреть фотографии
17:26
Облизбирком дал первые данные о явке на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:14
Врачи ковидного госпиталя пришли к пациентам с бюллетенямиСмотреть фотографии
17:10
Отдохнули по-соседски: этим летом волгоградцы предпочли ездить на небольшие расстоянияСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде избивший диджея посетитель бара останется под стражейСмотреть фотографии
17:02
Волгоградские силовики провели открытый урок для кадетовСмотреть фотографии
16:39
Волгоградский губернатор пристыдил чиновников за облезлый памятник ЛенинуСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области в выгребной яме погиб ассенизатор, еще один в больницеСмотреть фотографии
16:00
Ветхий трубопровод в Светлом Яру Волгоградской области заменят бестраншейным методомСмотреть фотографии
15:54
Шлагбаумы у элитного дома отрезали две улицы частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Напряжение в контактную сеть на участке Горнополянский – Канальная в Волгоградской области будет подано 24 сентябряСмотреть фотографии
15:01
Бывший профилакторий в Жирновске Волгоградской области переделают под поликлиникуСмотреть фотографии
13:59
Выборы без нарушений в Волгоградской области показали иностранным экспертамСмотреть фотографии
13:41
Футболисты волгоградского «Ротора» проголосовали в МосквеСмотреть фотографии
12:43
В Волгоградской области снизилось количество новых случаев заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:54
Новый социальный проект «ЕвроХим-ВолгаКалия» участвует в конкурсе президентских грантовСмотреть фотографии
11:54
Волгоградские полицейские спасли ребенка из ЯмалаСмотреть фотографии
11:29
В правительстве РФ определили даты новогодних и майских праздниковСмотреть фотографии
11:23
Начальника локомотивного депо осудят после ЧП на испытаниях тепловоза в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:10
Компания «Сингента» раскрыла волгоградским аграриям секреты здоровой почвыСмотреть фотографии
10:36
Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Водоканал в Волгоградской области без лицензии качал воду для населенияСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде начались исследования «Белого моря»Смотреть фотографии
08:47
Избирательные участки открылись в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:45
Скоропостижно скончался главный врач Урюпинской ЦРБСмотреть фотографии
07:47
ЦРБ в Волгоградской области возглавил врач из красной зоныСмотреть фотографии
19:18
Подозрительного мужчину со шрамом заметили у школ в городе Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:03
«Ущерб не наносил»: в Волжском начался суд над бывшим чиновником после скандала с детским садомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство «Корпорации МСП»Смотреть фотографии
17:51
Школьники дали торжественную клятву юного кадета в ВолгоградеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 