Волгоградские силовики провели открытый урок для кадетов

Общество 17.09.2021 17:02
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17.09.2021 17:02
Открытый урок под открытым небом провели сегодня руководители силовых структур Волгоградской области для кадетов специализированных профильных классов. Как сообщили в региональном главке МВД, мероприятие прошло на территории детского юношеского центра в Волгограде в преддверии празднования 80-летия со дня образования 10-ой дивизии НКВД.
За доблесть во время Сталинградской битвы в декабре 1942 года 10-я дивизия НКВД была награждена высшей наградой Советского Союза - Орденом Ленина и получила наименование "Сталинградская". Воины дивизии несли гарнизонную службу и были одними из первых, кто встретил врага в Сталинграде. Именем 10-ой дивизии НКВД названа одна из улиц в Центральном районе города.
На открытым уроке кадетам рассказали об участии 10-ой стрелковой дивизии внутренних войск НКВД в Сталинградской битве. Перед центральным входом ГДЮЦ работали историко-познавательные площадки, посвященные Великой Отечественной войне и подвигу воинов дивизии. Кадеты посетили музейно-выставочные экспозиции, рассмотрели макеты стрелково-пулеметного вооружения Красной Армии, медицинское оборудование, попробовали полевую кухню, представили себя в роли танкиста боевой машины, а также стали зрителями моноспектакля. Участников мероприятия приветствовали сотрудники полиции в форме военных лет.
Кадет и их педагогов приветствовали руководители силовых структур региона - региональных управлений МВД, ФСБ, СКР и погранслужбы. Дети могли задать силовикам интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.
По завершении официальной церемонии перед собравшимися выступили творческие коллективы ГУ МВД России по Волгоградской области и сами кадеты. Ожидается, что в течение трех дней патриотические мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования 10-ой дивизии НКВД, посетят более 1200 кадетов.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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