В Волгоградской области стартует социальная кампания AB InBev Efes в рамках Всемирной недели ответственного потребления пива





Сегодня, 17 сентября, AB InBev Efes, одна из крупнейших пивоваренных компаний, совместно с торговой сетью «Перекрёсток» и сервисом городской мобильности «Ситимобил» запустили всероссийскую акцию в рамках Всемирной недели ответственного потребления пива. Акция станет частью социальной кампании AB InBev Efes «0%, потому что я так хочу», которая направлена на продвижение идеи ответственного потребления алкоголя.

В рамках Всемирной недели ответственного потребления при участии партнеров, AB InBev Efes стремится вновь обратить внимание на проблему нетрезвого вождения и, в целом, недопустимости злоупотребления алкоголем. Акция продлится с 17 сентября по 10 октября и будет включать широкую информационную кампанию, стимулирующие к участию активации, розыгрыши. Так, при покупке безалкогольного пива в сети магазинов «Перекрёсток» потребители могут получить скидку на продукт и промокод на поездку через сервис «Ситимобил» а также возможность выиграть главный приз — электросамокат.

«Как крупнейшая пивоваренная компания, мы осознаем свою важную роль в формировании культуры ответственного потребления. Эта работа является одним из ключевых направлений нашей корпоративной социальной ответственности. Поэтому мы поставили перед собой амбициозные цели, одна из которых – довести долю продаж безалкогольного и слабоалкогольного пива в глобальном портфеле компании до 20% к 2025 году. И уже сейчас мы видим, как наши усилия приводят к позитивным изменениям сложившихся норм и привычек потребителей. Безалкогольное пиво теперь воспринимается ими как самостоятельная категория, и они все чаще делают выбор в его пользу», — подчеркнул Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes.

Важной частью кампании станет запуск информационной онлайн-платформы от AB InBev Efes, на которой пользователи найдут полезную информацию о влиянии алкоголя на организм и принципах ответственного потребления, а также познавательные материалы об истории возникновения и технологиях приготовления безалкогольного пива. За прохождение тестов и конкурсов пользователям будут начисляться баллы, которые они смогут обменять на поощрительные призы. Кроме этого, AB InBev Efes в преддверии Всемирной недели ответственного потребления пива научила голосового помощника «Яндекса» Алису произносить чешские тосты, каждый третий из которых будет напоминать потребителям о важности ответственного потребления.

«Мы осознаем актуальность проблемы нетрезвого вождения и считаем важным поддержать кампанию, приуроченную ко Всемирной неделе ответственного потребления пива. Для нас это возможность не только повлиять на решение социальной проблемы, но и проявить заботу о наших покупателях, формируя культуру ответственного потребления алкоголя», — отметила Татьяна Степанова, директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети «Перекрёсток».

«Как компания, которая выступает за развитие городской мобильности и комфортное передвижение в городе, мы всецело поддерживаем инициативы, направленные на повышение культуры ответственного поведения на дорогах. Важнейшая составляющая такой безопасной среды — ответственное потребление алкоголя, когда пользователь делает выбор в пользу пассажирского сиденья в такси», — комментирует Дмитрий Шептухин, руководитель группы специальных проектов и партнерских интеграций «Ситимобил».

«Вот уже более 10 лет мы развиваем в Волгоградской области культуру ответственного потребления и проводим различные акции, приуроченные ко Всемирной неделею ответственного потребления пива. В этом году мы разместим креативную наружную рекламу, подчеркивающую, как важно ответственно потреблять алкоголь, а также проведем ряд мероприятий, направленных на соблюдение правил дорожного движения, безопасное и трезвое вождение», — отметил исполнительный директор Филиала АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский Игорь Валерьевич Гайдым.

Напомним, Всемирная неделя ответственного потребления (ранее — Всемирный день ответственного потребления пива) ежегодно проводится в середине сентября и насчитывает почти 70 стран, в том числе и Россию. Кампания затронет 20 регионов России. Участники смогут получить скидку 10% на поездку с Ситимобил, а также возможность принять участие в эксклюзивном розыгрыше призов.

Справка. Всемирная неделя ответственного потребления (ранее — Всемирный день ответственного потребления пива) была учреждена в 2015 году по инициативе крупнейших международных пивоваренных компаний. Эта масштабная инициатива объединяет пивоваров, государственные, некоммерческие организации, ритейлеров в десятках стран по всему миру для профилактики и решения проблем, связанных с потреблением алкоголя, таких как вождение в нетрезвом состоянии и потребление алкоголя несовершеннолетними.

AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания, которая была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. Компания располагает в России 11 пивоваренными заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске. Бренд-портфель компании состоит из более 75 широко известных брендов. Среди основных марок пива, представленных в России: BUD, BUD Alcohol Free, Spaten, Corona Extra, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, «Старый Мельник из Бочонка», «Клинское», «Белый медведь» и другие.

«Перекрёсток» — российская сеть супермаркетов, которой управляет Х5 Group. На сегодняшний день в составе торговой сети более 940 супермаркетов, расположенных в свыше 130 городов и населенных пунктов России. Благодаря применению инновационных торговых технологий, «Перекрёсток» предоставляет свежие и качественные продукты питания по лучшим ценам.

Ситимобил — сервис городской мобильности, который объединяет различные способы передвижения – такси, электросамокаты, каршеринг, а также услуги доставки. Доступен в мобильных приложениях пользователям iOS и Android, по звонку оператору, через сервис Такси ВКонтакте, а также через мессенджеры Viber, WhatsApp и Telegram. Работает более чем в 70 городах России. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве и в большинстве городов присутствия. В 2019 году Ситимобил стал частью совместного предприятия в сфере еды и транспорта, созданного Mail.ru Group и Сбером.



























































