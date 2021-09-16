Экономика

Банк «Открытие» планирует размещение трехлетних облигаций

Экономика 16.09.2021 11:47 Новости компаний
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16.09.2021 11:47 Новости компаний


Объем нового выпуска серии БО-П09 составит не менее 10 млрд руб. со сроком обращения 3 года. Индикативная доходность – не более 115 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок. Бумаги имеют полугодовые купоны. Сбор заявок инвесторов запланирован на период с 17 по 21 сентября, проведение расчетов – на 23 сентября. Для удобства участия инвесторов – физических лиц предусмотрена возможность подачи заявок на Московской бирже.
Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 г., что соответствует его бизнес-плану. Всего в обращении – 61 577 745 шт. облигаций банка «Открытие» различных выпусков.
Банк «Открытие» является универсальным банком с диверсифицированный структурой бизнеса, который входит в топ-10 крупнейших банков России и список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации. Надежность банка подтверждена кредитными рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA»), НКР («AA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»).
В июне 2021 г. рейтинговое агентство Fitch присвоило банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах на уровне «BB+» со стабильным прогнозом. Ключевыми факторами такого решения стали оценка вероятности поддержки банка акционером – Банком России, а также системная значимость банка «Открытие».
Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер – банк «Открытие».

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