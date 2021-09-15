Волгоградские школьники остались без мини-каникул в дни выборов





Большинство волгоградских школ не планируют прерывать образовательный процесс в дни выборов депутатов в Госдуму несмотря на открытие участков для голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. По информации облизбиркома, ряд образовательных учреждений в пятницу и субботу перейдет на «дистанционку», в некоторых будут организованы культурные и оздоровительные мероприятия вне школьных стен.

Согласно федеральному законодательству руководство каждой школы самостоятельно определяет, как будет организован учебный процесс 17-19 сентября с учетом проведения голосования. «Некоторые образовательные организации, у которых помещения позволяют развести потоки избирателей и учащихся, будут вести образовательный процесс в обычном формате с соблюдением всех мер безопасности», – добавил Черячукин.