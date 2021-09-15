Волгоградские школьники остались без мини-каникул в дни выборов

Общество 15.09.2021 19:14
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15.09.2021 19:14
Большинство волгоградских школ не планируют прерывать образовательный процесс в дни выборов депутатов в Госдуму несмотря на открытие участков для голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. По информации облизбиркома, ряд образовательных учреждений в пятницу и субботу перейдет на «дистанционку», в некоторых будут организованы культурные и оздоровительные мероприятия вне школьных стен.
Согласно федеральному законодательству руководство каждой школы самостоятельно определяет, как будет организован учебный процесс 17-19 сентября с учетом проведения голосования. «Некоторые образовательные организации, у которых помещения позволяют развести потоки избирателей и учащихся, будут вести образовательный процесс в обычном формате с соблюдением всех мер безопасности», – добавил Черячукин.
Выборы депутатов Государственной Думы VIII созыва пройдут 17-19 сентября.
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