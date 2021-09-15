Выборы

Без скандалов и нарушений: предвыборная кампания в Волгоградской области вышла на финишную прямую

Выборы 15.09.2021 17:02
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15.09.2021 17:02


За последний месяц предвыборной кампании в Волгоградской области не было допущено нарушений закона о выборах и референдумах. Об этом заявил председатель ИКВО Виктор Черячукин на пресс-конференции, посвященной выходу кампании на финишную прямую. В начале августа Черячукин также сообщал, что за два месяца избирательная комиссия Волгоградской области не зафиксировала ни одного нарушения.
До выборов депутатов Государственной Думы VIII созыва остается менее двух дней: голосование начнется в пятницу, 17 сентября, и продлится до 19 сентября включительно. В выборах участвуют 14 политических партий и 33 кандидата от 10 партий по четырем одномандатным округам Волгоградской области. Напомним, в конце августа была аннулирована регистрация Евгения Филиппова от партии «Гражданская платформа», который баллотировался по Михайловскому округу №83. Этот округ оказался самым «обездоленным» по числу кандидатов – всего семеро претендентов будут бороться здесь за думское кресло.
Для выборов отпечатаны 1 832 350 бюллетеней для голосования за партии и столько же – для выбора конкретных кандидатов. По ночам между днями голосования бюллетени проголосовавших жителей будут прятать в гигантские сейф-пакеты, которые невозможно вскрыть без следов. Пакеты с бюллетенями члены УИК поместят в сейф, находящийся под круглосуточным видеонаблюдением.
Жители Волгоградской области смогут проголосовать как по месту прописки, так и по месту нахождения: механизмом «Мобильный избиратель» для прикрепления к другому УИК в регионе воспользовались 51,5 тысяча человек. Если человек будет голосовать в УИК не на своем округе, то он сможет получить только один бюллетень для голосования за федеральный партийный список.
Процесс на УИК пройдет со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. При входе на участок каждому избирателю измерят температуру, обработают руки антисептиком и вручат индивидуальный комплект: маску, перчатки и шариковую ручку. Членов участковой избирательной комиссии дополнительно защитят настольными экранами. В течение каждого дня на всех УИК проведут многократную санитарную обработку.
Избирком организует видеонаблюдение на всех участках: 80% избирателей проголосуют в УИК, подключенных к системе наблюдения «Ростелекома», на остальных участках будут установлены обычные видеорегистраторы. Рабочие места с возможностью просмотра и перемотки видеозаписей оборудуют в отделениях партий, УИК и ТИК, избиркоме и центре наблюдения в Общественной палате Волгоградской области. Доступ к трансляции на служебном портале будет также предоставлен кандидатам в депутаты.

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