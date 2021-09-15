Tele2 в Волгоградской области обеспечила связью жителей малых населенных пунктов





Волгоград –Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги технического развития в Волгоградской области. Компания не только значительно расширила зоны покрытия сети и улучшила качество 4G-интернета на территории своего присутствия, но и обеспечила связью жителей населенных пунктов, где ранее не был представлен ни один сотовый оператор.

Модернизация оборудования в регионе прошла в жилых массивах и местах с регулярно возрастающей нагрузкой, на обновленных базовых станциях установлено оборудование компании Ericsson. Технические работы были проведены в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке и Фролово, а также в Серафимовичском, Кумылженском, Быковском, Нехаевском, Чернышковском, Жирновском, Алексеевском, Старополтавском, Иловлинском, Новоаннинском, Городищенском, Клетском, Палласовском и других районах области.

Новые базовые станции были построены в городах Петров Вал, Урюпинск, селах Гусевка, Пичуга, Ольховка, Малые Чапурники, Россошка, станицах Клетская, Филоновская, поселках Куйбышев, Горный, Средняя Ахтуба, Маслово, Светлый Яр и Рудня. Помимо этого, техническая модернизация коснулась садовых некоммерческих товариществ, расположенных вблизи Волгограда и Волжского. Это позволило улучшить качество связи в местах, где жители города проводят летние отпуска и школьные каникулы.

Tele2 обеспечила связью более восьми тысяч жителей 14 малых населенных пунктов области, где ранее не был представлен ни один оператор мобильной связи. Теперь устойчивый сигнал сотовой связи и скоростной мобильный интернет доступны жителям сел Горноводяное и хуторов Попов, Гурово, Писаревка, Озерки, Калиновский, Щучий, Карагичевский.

Также оператор построил новые базовые станции в восьми селах и хуторах с населением менее тысячи человек. Технические работы прошли в хуторах Салтынский, Плотников 1-ый, Ларинский, селах Терновка, Орехово, Новая Полтавка, и также поселках Серп и Молот и Первомайский.

В рамках совместного проекта с РТРС были модернизированы действующие и появились новые базовые станции в городах Дубовка и Жирновск, станицах Преображенская, Усть-Бузулукская, Аржановская, хуторах Успенка, Сычевский, Бурацкий, Попов, рабочих поселках Елань, Большевик, поселках Красноярский, Мирный, а также вблизи сел Горный Балыклей, Романовка, Ольховка. В указанных населенных пунктах у жителей появилась возможность пользоваться мобильными услугами как голосовой телефонии, так и высокоскоростным интернетом, ранее недоступным им.

Ислам Шамсадов, технический директор волгоградского филиала Tele2:

«Для Tele2, как для оператора, несущего социальную миссию, важно обеспечить качественной бесперебойной связью всех жителей Волгоградской области. Компания стремится к тому, чтобы каждый человек, живущий в регионе, имел доступ к современным услугам и сервисам, которые предоставляет мобильная связь. Мы планомерно движемся к этой цели: уже сейчас голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны 99% жителей области. Мобильной связью от Tele2 сегодня могут пользоваться в том числе и жители малонаселенных пунктов где ранее мобильной связи не было».



