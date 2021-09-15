Больницу Фишера в Волжском отремонтируют полностью в 2023 году





Модернизация больницы №1 города Волжского завершится до конца 2023 года: в 2022 году будет полностью отремонтирован 7-этажный корпус, второй 9-этажный – в 2023 году. Сейчас в первом корпусе реконструируются помещения под 10 операционных, ведется установка медицинских климатизированных комплексов чистых помещений, сообщили в администрации Волгоградской области.

«К концу 2023 года больница Фишера, как мы и планировали, должна стать современным лечебным заведением, отвечающим самым высоким стандартам оказания медпомощи. Я не вижу никаких оснований для переносов сроков», — заявил губернатор Андрей Бочаров, находясь в медучреждении с инспекцией.

Реконструкция больницы Фишера началась в 2019 году, когда здесь открыли ЦАОП, первичный сосудистый центр и новую женскую консультацию. В 2020 году был завершен капремонт 4-этажной поликлиники, построили площадку для вертолета санавиации, сосудистый центр был дооснащен до уровня регионального. В больнице модернизировали приемное отделение, построили въездную эстакаду, поставили более 1000 единиц нового оборудования. В 2021 году ремонт продолжается по нацпроекту «Здравоохранение».

Модернизация учреждений здравоохранения Волжского входит в трехлетнюю программу развития Волжского, которая стартовала в 2019 году в преддверии подготовки к празднованию 65-летия города. В нее также вошли более сотни мероприятий по обновлению учреждений культуры и спорта, школ, дорог, благоустройству общественных пространств, решению вопросов дольщиков.