Больницу Фишера в Волжском отремонтируют полностью в 2023 году

Общество 15.09.2021 10:25
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15.09.2021 10:25
Модернизация больницы №1 города Волжского завершится до конца 2023 года: в 2022 году будет полностью отремонтирован 7-этажный корпус, второй 9-этажный – в 2023 году. Сейчас в первом корпусе реконструируются помещения под 10 операционных, ведется установка медицинских климатизированных комплексов чистых помещений, сообщили в администрации Волгоградской области.
«К концу 2023 года больница Фишера, как мы и планировали, должна стать современным лечебным заведением, отвечающим самым высоким стандартам оказания медпомощи. Я не вижу никаких оснований для переносов сроков», — заявил губернатор Андрей Бочаров, находясь в медучреждении с инспекцией.
Реконструкция больницы Фишера началась в 2019 году, когда здесь открыли ЦАОП, первичный сосудистый центр и новую женскую консультацию. В 2020 году был завершен капремонт 4-этажной поликлиники, построили площадку для вертолета санавиации, сосудистый центр был дооснащен до уровня регионального. В больнице модернизировали приемное отделение, построили въездную эстакаду, поставили более 1000 единиц нового оборудования. В 2021 году ремонт продолжается по нацпроекту «Здравоохранение».
Модернизация учреждений здравоохранения Волжского входит в трехлетнюю программу развития Волжского, которая стартовала в 2019 году в преддверии подготовки к празднованию 65-летия города. В нее также вошли более сотни мероприятий по обновлению учреждений культуры и спорта, школ, дорог, благоустройству общественных пространств, решению вопросов дольщиков.
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