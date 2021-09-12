Общество

Автопробег, выставки и фейерверк: Волгоград отпраздновал День города

Общество 12.09.2021 22:59
0
12.09.2021 22:59




В Волгограде завершились праздничные мероприятия, приуроченные к 432-й годовщине со дня основания города. Значительная часть из них прошла в онлайн-формате из-за антиковидных ограничений, а оффлайн-празднества провели на открытом воздухе.
Во второй день празднования на нижней террасе Центральной набережной волгоградцев собрал авто- и мотопробег участников технических клубов Волгограда и Волгоградской области. Горожане и гости Волгограда увидели реставрированные автомобили времен Великой Отечественной войны и советскую классику: «Волги», «Москвичи» и «копейки». Колонна выдвинулась с нижней террасы и проследовала по центру города до площади Павших Борцов – ретромобили смогли рассмотреть сотни прогуливающихся волгоградцев.
  
На верхней террасе набережной горожан развлекали уличные музыканты – толпы людей аплодировали и подпевали артистам. Тем временем в парке «Раздолье» в пойме реки Царицы открылась выставка местных художников. Десятки любопытствующих волгоградцев засматривались на полотна живописцев и приобрели самые смелые и талантливые их творения. Несколькими часами ранее на набережной прогуливающиеся горожане познакомились с представленными под открытым небом визуализациями проектов по благоустройству Волгограда.


Но настоящий ажиотаж второй день подряд вызвала ярмарка товаров ручной работы в пойме Царицы. Поток людей возле лавочек с самодельным мылом, бижутерией и другим handmade не иссякал на протяжении нескольких часов.

Второй день жители и гости Волгограда наблюдали и за белоснежными парусами в акватории Волги, где сегодня завершилась регата «Кубок Сталинграда». Соревнования проходят ежегодно и в 2021 году проводились в 12-й раз. Ярким финалом вечера стал музыкальный парад на нижней террасе набережной. Сюда к 21.00 пришли тысячи волгоградцев, чтобы увидеть традиционный фейерверк, который, впрочем, начался на 5 минут раньше. Яркое и завораживающее зрелище завершилось под восторженные аплодисменты горожан, собравшихся на нижней террасе и приехавших на берег Волги в центр города со всего Волгограда.




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Общество
12.09.2021 16:22
Общество 12.09.2021 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2021 14:46
Общество 12.09.2021 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2021 10:01
Общество 12.09.2021 10:01
Комментарии

0
Далее
Общество
12.09.2021 09:35
Общество 12.09.2021 09:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2021 17:56
Общество 11.09.2021 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2021 14:36
Общество 11.09.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2021 09:51
Общество 11.09.2021 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 20:33
Общество 10.09.2021 20:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.09.2021 20:02
Общество 10.09.2021 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 16:37
Общество 10.09.2021 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 15:23
Общество 10.09.2021 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 14:36
Общество 10.09.2021 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 13:37
Общество 10.09.2021 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 11:41
Общество 10.09.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2021 11:36
Общество 10.09.2021 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:59
Автопробег, выставки и фейерверк: Волгоград отпраздновал День городаСмотреть фотографииCмотреть видео
22:01
Эксперты устанавливают причину пожара в кафе в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
18:12
Жительница Волгоградской области три года пытается вернуть списанные с карты деньги за чужой долгСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде объявили о завершении работ по воссозданию Александро-Невского собораСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде торжественно погасили марку к 800-летию со дня рождения Александра НевскогоСмотреть фотографии
13:07
Глава СК России просит возбудить дело против бывшего волгоградского судьиСмотреть фотографии
12:42
Пропуск по QR-кодам не привлек болельщиков на «Волгоград Арену»Смотреть фотографии
11:36
Под Волгоградом сгорело 105 тонн сенаСмотреть фотографии
10:01
Все сместилось: грибной сезон в Волгоградской области начался с опозданием из-за летней жарыСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом произошло ДТП из-за уснувшего за рулем водителяСмотреть фотографии
09:35
Фестиваль к 800-летию Александра Невского открылся в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:39
В Санкт-Петербурге проворовавшийся в Волгоградской области «Гринлайт» признали банкротомСмотреть фотографии
18:25
Белоснежные паруса в День города украсили акваторию Волги в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Волгоградский «Ротор» потерпел первое домашнее поражение в сезоне от «Акрона»Смотреть фотографии
17:56
Ярмарка мастеров и фестиваль вина: Волгоград отмечает День городаСмотреть фотографии
15:46
Выросло число жертв трагедии на заводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:36
«Пупок, торгушка, набка»: эти слова поставят в тупик любого туриста в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:26
В Волгоградской области сохраняется напряженная ситуация с коронавирусомСмотреть фотографии
12:29
Центр Волгограда на неделю станет пешеходнымСмотреть фотографии
10:39
Три человека пострадали в ДТП на «встречке» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:28
В Волгоградской области легковушка сбила женщину с ребенком на велосипедеСмотреть фотографии
10:06
Эхолоты из-за маловодья помогают судам не сесть на мель в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Теплую погоду пообещали волгоградцам в День городаСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области сгорел «КамАЗ»Смотреть фотографии
20:33
На территории Волгоградской области продолжается реализация программы модернизации уличного освещенияСмотреть фотографии
20:02
Замруководителя аппарата губернатора Волгоградской области отдала свою премию детскому фондуСмотреть фотографии
20:00
Роспотребнадзор увеличил квоту на привитых болельщиков на матч волгоградского "Ротора" и "Акрона"Смотреть фотографии
18:38
Клеенки вместо крыш постелили жителям затопленных домов в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:07
Полного мужчину в синей футболке разыскивают за кражу кошелька под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:52
Только по QR-коду: на матч волгоградского «Ротора» с «Акроном» пустят 500 вакцинированных болельщиковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 