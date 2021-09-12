Автопробег, выставки и фейерверк: Волгоград отпраздновал День города











В Волгограде завершились праздничные мероприятия, приуроченные к 432-й годовщине со дня основания города. Значительная часть из них прошла в онлайн-формате из-за антиковидных ограничений, а оффлайн-празднества провели на открытом воздухе.

Во второй день празднования на нижней террасе Центральной набережной волгоградцев собрал авто- и мотопробег участников технических клубов Волгограда и Волгоградской области. Горожане и гости Волгограда увидели реставрированные автомобили времен Великой Отечественной войны и советскую классику: «Волги», «Москвичи» и «копейки». Колонна выдвинулась с нижней террасы и проследовала по центру города до площади Павших Борцов – ретромобили смогли рассмотреть сотни прогуливающихся волгоградцев.

На верхней террасе набережной горожан развлекали уличные музыканты – толпы людей аплодировали и подпевали артистам. Тем временем в парке «Раздолье» в пойме реки Царицы открылась выставка местных художников. Десятки любопытствующих волгоградцев засматривались на полотна живописцев и приобрели самые смелые и талантливые их творения. Несколькими часами ранее на набережной прогуливающиеся горожане познакомились с представленными под открытым небом визуализациями проектов по благоустройству Волгограда.









Но настоящий ажиотаж второй день подряд вызвала ярмарка товаров ручной работы в пойме Царицы. Поток людей возле лавочек с самодельным мылом, бижутерией и другим handmade не иссякал на протяжении нескольких часов.





Второй день жители и гости Волгограда наблюдали и за белоснежными парусами в акватории Волги, где сегодня завершилась регата «Кубок Сталинграда». Соревнования проходят ежегодно и в 2021 году проводились в 12-й раз. Ярким финалом вечера стал музыкальный парад на нижней террасе набережной. Сюда к 21.00 пришли тысячи волгоградцев, чтобы увидеть традиционный фейерверк, который, впрочем, начался на 5 минут раньше. Яркое и завораживающее зрелище завершилось под восторженные аплодисменты горожан, собравшихся на нижней террасе и приехавших на берег Волги в центр города со всего Волгограда.















