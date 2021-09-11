Спорт

Белоснежные паруса в День города украсили акваторию Волги в Волгограде

Спорт 11.09.2021 18:25
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11.09.2021 18:25




Сегодня в акватории Волги в Волгограде стартовала парусная регата, приуроченная к Дню города. Десятки белых парусов великолепно смотрелись на фоне стадиона «Волгоград Арена» и скульптуры «Родины-матери». Соревнования за «Кубок Сталинграда» начались ровно в полдень. С берега понаблюдать за борьбой спортсменов могли все желающие.

Организаторами парусной регаты выступили МБУ «Центр парусного спорта», Волгоградская региональная федерация парусного спорта, комитет по физической культуре и спорту Волгограда и региональное отделение физкультурно-спортивного общества профсоюзов «РОССИЯ».

Такие соревнования являются ежегодными и проводятся в Волгограде уже 12-й раз. 

Фото и видео Валерия Макулова

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